Selvitys: Metsähallituksen hakkuiden rajoittaminen veisi tuhat työpaikkaa – vaikutukset iskisivät pahiten Pohjois-Suomeen Metsähallituksen hakkuiden rajoittamisella olisi valtavat taloudelliset seuraukset, mutta hakkuiden kasvattaminen voisi edistää suojelua muualla, arvioi Sahateollisuus ry.

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Metsähallituksen hakkuurajoitukset iskisivät pahiten Pohjois-Suomeen. Kuvassa tehdään hakkuita Metsähallituksen mailla Rovaniemellä vuonna 2019. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Metsäteollisuus Anniina Jokinen

Metsähallituksen hakkuiden rajoittamisesta koituisi Suomelle miljoonaluokan taloudelliset tappiot, joiden vaikutukset kohdistuisivat etenkin Pohjois-Suomeen. Asia selviää Sahateollisuus ry:n teettämästä selvityksestä, jonka toteutti konsulttiyhtiö Afry.

Metsähallitus hakkaa vuosittain keskimäärin 6,1 miljoonaa kuutiota. Ne tuottavat Suomeen 3 600 työpaikkaa sekä 1,2 miljardin euron vientitulot sellu- ja sahateollisuudessa. Työpaikoista 2 300 on metsätaloudessa ja 1 400 sellu- ja sahateollisuudessa.

Hakkuut valtion metsissä tuottavat metsätaloudelle noin 445 miljoonaa euroa myyntituloja vuodessa. Niiden arvonlisä on noin 630 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä metsätalouden osuus on noin 175 miljoonaa euroa ja metsäteollisuuden noin 455 miljoonaa euroa.

Jos Metsähallituksen hakkuita rajoitettaisiin kahdella miljoonalla kuutiolla vuodessa, noin tuhat työpaikkaa häviäisi Suomesta. Metsätalouden hakkuiden ja niiden suunnittelun osuus olisi 800 ja teollisuuden 200 työpaikkaa.

Metsätalouden myyntitulot vähenisivät noin 150 miljoonaa euroa ja teollisuuden vientitulot 260 miljoonaa euroa vuodessa.

Rajoitusten vaikutukset painottuisivat Pohjois-Suomeen, sillä valtion metsät sijaitsevat pääasiassa Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hakkuurajoitusten seurauksena Pohjois-Suomesta katoaisi 600 työpaikkaa ja metsätalouden ostot vähenisivät 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Hakkuurajoitukset haittaisivat myös kone- ja metalliteollisuutta sekä mahdollisia tulevia investointeja puuta jalostavaan teollisuuteen.

Metsätalous ja metsäteollisuus kärsisivät hakkuurajoituksista. Kuva: Timo Heikkala

Sahateollisuus ry:n mukaan valtion metsät kasvavat noin 13 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kestävät hakkuumahdollisuudet olisivat noin 9 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Sahateollisuus toivoo, että Metsähallituksen vuotuisia hakkuita lähdettäisiin kasvattamaan kohti yhdeksää miljoonaa kuutiota vuodessa.

”Sahateollisuuden yritykset ovat investoineet ennätysmäärin Suomeen. Ne käyvät ankaraa kilpailuta vientimarkkinoilla esimerkiksi Venäjän ja Ruotsin sahateollisuuksia vastaan”, sanoo Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

”Metsähallituksen hakkuiden osalta tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa toimintaympäristö pysyy ennustettavana. Hakkuumääriä tulisi nostaa johdonmukaisesti.”

”Metsähallituksen hakkuumäärien kasvattaminen lisäisi kasvua, työtä ja toimeliaisuutta sekä kasvattaisi tuloutusta valtiolle.” Tino Aalto

Metsähallituksen hakkuiden lisäämisen myötä myös valtiolle tulotettava osuus kasvaisi. Tänä vuonna se on noin 140 miljoonaa euroa.

Aallon mukaan teollisuudelta saadut tulot tulisi käyttää yksityisten metsänomistajien suojelurahojen turvaamiseen ja ilmastotoimiin. Suojeluun käytettävät varat ovat todennäköisesti kovan leikkauspaineen alla, vaikka niitä tarvittaisiin yhä enemmän. Myös ennallistamisasetuksen toimeenpanemiseen tarvittavat varat ovat tiukassa.

”Velkajarru-Suomessa tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat taloutta. Metsähallituksen hakkuumäärien kasvattaminen lisäisi kasvua, työtä ja toimeliaisuutta sekä kasvattaisi tuloutusta valtiolle”, Aalto sanoo.