Metsäteollisuus kaipaa lisää osaajia: ”Ammatillisen koulutuksen taso on mennyt väärään suuntaan”Osaajapulaa on paikattu oppisopimusjärjestelmällä, mutta UPM Fibres Suomen johtajan Petri Hakasen mukaan sillä voi korvata osaamisvajetta vain osittain.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Petri Hakanen painottaa kilpailukykyä kansainvälisten yritysten säilyttämisessä Suomessa.
- Hakanen näkee ammatillisen koulutuksen tason laskun yhtenä syynä metsäteollisuuden osaajapulaan.
- Oppisopimusjärjestelmällä osaamisvajetta voidaan Hakasen mukaan korvata vain osittain.
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