Kilpisjärven luontokeskus myydään ‒ näin paljon siitä pyydetäänEnontekiön kunnanhallitus tekee ostopäätöksen ensi viikon kokouksessaan.
Metsähallitus on valmis myymään Kilpisjärven luontokeskuksen ja yhden hehtaarin kokoisen alan Enontekiön kunnalle 370 000 euron hintaan.
Kunnanhallitus tekee ostopäätöksen 10. kesäkuuta järjestettävässä kokouksessaan. Tavoitteena on, että kauppa voitaisiin tehdä alkukesän aikana.
Metsähallituksen Luontopalvelut ryhtyi selvittämään Kilpisjärven luontokeskuksen tulevaisuutta ja luopumisen mahdollisuutta keväällä 2025 osana laajempaa rakennuskannan tarkastelua.
Kunnanjohtaja Eero Ylitalon mukaan kiinteistö tarjoaa kunnalle sopivia tiloja tärkeiden toimintojen sijoittamiseen ja poistaa tarpeen toteuttaa tälle vuodelle suunniteltu monitoimitalon laajennusinvestointi.
”Luontokeskus on Kilpisjärven kylässä yksi maamerkeistä korkean kummun päällä, ja sillä on merkittävä asema kylän palvelu- ja matkailuympäristössä”, Ylitalo toteaa tiedotteessa.
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