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Keski-Euroopan puurakentajien on heitettävä hyvästejä kuuselle
Tuttujen kauppaketjujen klapit tulevat pääosin ulkomailta ‒ vain muutama poikkeus
Kauppaketjut perustelevat valintaa saatavuudella ja suurilla volyymeilla, mutta kotimaiset klapiyrittäjät pitävät hintaa ratkaisevana tekijänä.
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Metsä
|
Talous
5.6.2026
06:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
kauppaketjut
klapit
tuontipuu
puun alkuperä
Baltia
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