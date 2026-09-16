Tierahoista päätetään pian – näin vaikutat asiaanTiestön korjausvelka on kasvanut kymmenessä vuodessa 1,5 miljardista eurosta peräti 2,7 miljardiin.
Suomen Tieyhdistys ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry käynnistävät eduskuntavaalien lähestyessä Tievetoomuksen, jonka jokainen voi allekirjoittaa. Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että tulevassa hallitusohjelmassa tiestölle osoitetaan koko vaalikaudelle riittävä rahoitus.
Tieverkko on koko yhteiskunnan tärkein alusta, korostavat vetoomuksen liikkeellepanijat.
”Huonokuntoinen tie lisää onnettomuusriskiäsi, hidastaa avun perillepääsyä hätätilanteessasi, nostaa logistiikkakustannuksia ja sitä kautta ostostesi hintaa, rikkoo autoasi, kasvattaa polttoainekustannuksiasi, hidastaa matka-aikaasi sekä heikentää palvelujen saatavuutta”, vetoomuksessa muistutetaan.
Tiestön korjausvelka on yhdistysten mukaan kasvanut kymmenessä vuodessa 1,5 miljardista eurosta peräti 2,7 miljardiin euroon.
”Jokainen nimi listassa on tärkeä.”
Tavoitteena on saada kasaan vähintään satatuhatta allekirjoittajaa. Mukaan haastetaan niin kansalaiset, yritykset kuin järjestöt toimimaan tieverkon rapautumisen pysäyttämiseksi. Allekirjoittaminen onnistuu verkossa tievetoomus.fi-sivustolla.
”Jokainen nimi listassa on tärkeä. Yhdessä suomalaiset voivat näyttää, että tieverkon kunto koskettaa meitä kaikkia”, toteavat SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala ja Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.
Yksi vetoomuksen allekirjoittajista on Suomen Metsäteollisuus ry, joka tähdentää, että toimiva tieverkko on Suomen kilpailukyvyn perusedellytyksiä.
”Tieverkko on myös metsäteollisuudelle kriittinen, sillä kotimainen puu kulkee metsästä tehtaille tieverkkoa pitkin”, Metsäteollisuus toteaa.
Vastaava Tievetoomus tehtiin viime eduskuntavaalien alla. Nykyinen hallitus osoitti perusväylänpitoon korjausvelkapaketin, yhdistykset kertovat tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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