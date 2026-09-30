Afrikkalainen sikarutto aiheutti muun muassa hyvinvointitappioita ihmisille, jotka eivät voineet rajoitusten takia liikkua vapaasti maastossa.

Ruotsissa vuonna 2023 villisioissa todettu afrikkalainen sikarutto (ASF) aiheutti yhteiskunnalle vähintään 13,6 miljoonan euron kustannukset. Todellinen hintalappu on todennäköisesti huomattavasti tätä suurempi, vaikka tauti ei koskaan levinnyt sikatiloille.

Näin toteaa Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos (SVA) tiedotteessaan. SVA on yhdessä Agri Food Economics Centren kanssa laskenut sikataudin aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia.

ASF:n torjumiseksi tartunta-alueella rajoitettiin muun muassa liikkumista ja toimintaa metsissä ja maastossa tartunta-alueella. Torjuntatyöhön osallistui suuri määrä viranomaisia ja organisaatioita sekä vapaaehtoisia.

”Kun ihmiset eivät voineet käyttää luontoa tai virkistysalueita, syntyi hyvinvointitappio.” Kristian Sundström

Kokonaiskustannuksista noin 11,1 miljoonaa euroa oli suoria torjuntakustannuksia, kuten henkilöstön palkat, aitaamiskulut, näytteenotto ja torjuntatyöhän osallistuneiden metsästäjien palkkiot.

Välillisiä kustannuksia oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa pitää sisällään muun muassa eläintautilainsäädännön mukaiset korvaukset sekä kohdennetun tuen tautialueen kunnille.

Kaikkia vaikutuksia ei kuitenkaan ole voitu arvioida riittävän luotettavasti, SVA toteaa. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten ja yhdistysten kustannukset, vaikutukset metsästykseen, metsätalouteen ja matkailuun sekä seuraukset sianlihakaupalle.

”Kun ihmiset eivät voineet käyttää luontoa tai virkistysalueita, syntyi hyvinvointitappio. Sen arvo on noin 1,35 miljoonaa euroa, sanoo tiedotteessa Agri Food Economics Centren tutkija Kristian Sundström.

Ruotsissa ASF:ään kuolleita villisikoja löydettiin noin 70. Epidemia saatiin kuriin noin vuodessa, ja Ruotsi on nyt virallisesti ASF:stä vapaa EU-maa.

Suomessa afrikkalaista sikaruttoa todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Tautiin kuolleita villisikoja on löydetty toistaiseksi 45.

Samhällskostnader för utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige 2023