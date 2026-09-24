Uusi havaintopalvelun toivotaan tuottavan villisikojen näkö- ja jälkihavaintoja metsästäjien käyttöön. Tiedot helpottavat metsästyksen kohdentamista alueille, joilla villisikoja liikkuu.

Villisikakannan hallinta on yksi keskeisimmistä keinoista poistaa afrikkalainen sikarutto Suomesta.

Uusi palvelu löytyy osoitteesta villisikahavainnot.fi.

Palvelun käyttö on maksutonta niin havaintojen kirjaajille kuin tietoja hyödyntäville metsästäjille. Järjestelmä toimii koko Suomessa, ja kaikki sinne kirjatut havainnot ovat avoimesti kaikkien käyttäjien nähtäville.

”Toivomme, että kaikki villisikahavainnot, myös metsästäjien havainnot, kirjataan palveluun mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Mitä enemmän ajantasaista tietoa on käytettävissä, sitä tehokkaammin metsästystä voidaan kohdentaa”, sanoo Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg tiedotteessa.

Havainnon yhteydessä ilmoitetaan havaintopaikka sekä arvio eläinten määrästä. Myös valokuvan voi lisätä havainnon yhteyteen. Näköhavaintojen lisäksi myös jälkihavainnot kannattaa kirjata järjestelmään.

Käyttäjät voivat liittyä sähköpostilistalle ja saada tiedon uusista havainnoista välittömästi.

Käyttäjät voivat liittyä sähköpostilistalle ja saada tiedon uusista havainnoista välittömästi.

”Villisian metsästäjien kannattaa ottaa palvelu käyttöön heti. Nopea tiedonkulku auttaa metsästäjiä reagoimaan tuoreisiin havaintoihin ja tehostaa metsästystä”, Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius kannustaa.

Palvelun taustalla olevat tahot kokoontuivat viime viikolla. Kuvassa vasemmalta Timo Leskinen, Ari Berg, Pekka Hannonen, Anu Hulkkonen ja Toni Penttinen. Kuva: Mikko Nikkinen

Metsästäjät ovat jo pitkään tehneet merkittävää työtä Suomen villisikakannan hallinnassa.

”Villisikakanta ei ole päässyt kasvamaan Suomessa hallitsemattomasti kuten esimerkiksi Ruotsissa. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen myötä villisikojen metsästystä on kuitenkin tehostettava kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla”, muistuttaa MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Havainnon tekeminen tällä sivustolla ei korvaa viranomaisille tehtäviä ilmoituksia. Jos löydät kuolleen, sairaan tai kolarissa olleen villisian, ilmoita asiasta aina ensin kunnaneläinlääkärille tai valtioneläinlääkärille.

Karttasovellus toimii näppärästi myös puhelimessa. Kuva: Mikko Nikkinen

Palvelun toimittaja ja ylläpitäjä on Kaakon Nettipalvelu oy ja sen taustalla ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri.

Jos löydät kuolleen villisian

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