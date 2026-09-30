Dieselin hinnan nousu on ajanut ammattiliikenteen ahdinkoon. Liikennealan edustajat vaativat hallitukselta nopeita toimia polttoaineen hintojen nousun hillitsemiseksi.

Järjestöjen mukaan dieselin korkea hinta heikentää nopeasti kuljetus- ja henkilöliikenteen kannattavuutta ja uhkaa liikennepalvelujen jatkuvuutta eri puolilla maata.

Anssi Kujalan mukaan kuljetusyritysten kannattavuus on heikentynyt nopeasti. Kuva: Johannes Tervo

”Dieselin hinta on noussut tasolle, joka heikentää kuljetusyritysten kannattavuutta nopeasti. Kuljetuskustannusten kasvu näkyy koko yhteiskunnassa teollisuudesta kauppaan ja rakentamisesta kuluttajien arkeen”, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Polttoainekustannusten nousu ei koske vain raskasta liikennettä, vaan myös taksi- ja linja-autoliikennettä. Suomen Taksiliiton vt. toimitusjohtaja Johanna Raution mukaan erityisen vaikea tilanne on harvaan asutuilla alueilla, joissa taksit ovat usein välttämätön osa peruspalveluja.

Myös joukkoliikenneyritykset kärsivät kasvavista kustannuksista. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän mukaan polttoaineen nopea hinnannousu vaikeuttaa sekä markkinaehtoisen että julkisesti hankitun liikenteen toimintaa.

”Erityisen vaikea tilanne on harvaan asutuilla alueilla.” Johanna Rautio

Liikennealan järjestöt esittävät yhtenä ratkaisuna määräaikaisen polttoainetuen käyttöönottoa ammattimaiselle liikenteelle. Sellainen oli käytössä Venäjän vuonna 2022 käynnistämän hyökkäyssodan alussa.

Järjestöt korostavat, ettei kyse olisi pysyvästä tukimuodosta, vaan väliaikaisesta ja tarkasti kohdennetusta ratkaisusta tilanteessa, jossa kustannusten nousu johtuu yrityksistä riippumattomista tekijöistä.

Ammattiliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen on samalla huoltovarmuuden, tavarakuljetusten ja kansalaisten liikkumisen turvaamista, järjestöt toteavat.