Afrikkalaista sikaruttoa löytynyt uudesta kunnastaKahteen viikkoon ei tullut uusia ASF-tapauksia. Nyt tautia taas löytyi ja uudesta kunnasta.
Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on löytynyt Miehikkälästä, selviää Ruokaviraston verkkosivuilla olevasta ASF-tapaustaulukosta.
Aiemmat 36 tapausta olivat Virolahdella ja yksi Pyhtäällä.
Kaksi viikkoa ehti mennä ilman uusia vahvistettuja ASF-tapauksia. Miehikkälän tapaus on vahvistettu 15. syyskuuta ja sitä edellinen Virolahdella ollut tapaus 1. syyskuuta.
Miehikkälä on Virolahden naapurikunta. Se kuuluu taudille määriteltyyn tartuntavyöhykkeeseen ja osa siitä on niin sanottua ydinaluetta.
Ruokaviraston tässä vaiheessa antamista tiedoista ei vielä selviä onko tapaus löydetty ydinalueelta vai muulta.
Suomessa tehtiin ensimmäinen löydös afrikkalaisesta sikarutosta 30. heinäkuuta Virolahdelta. Tähän mennessä on siis löytynyt yhteensä 38 tautiin kuollutta luonnonvaraista villisikaa.Artikkelin aiheet
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