Oletko kuullut väitteen, jonka mukaan kyy kiipeää puuhun synnyttämään? Näin kommentoi asiantuntija Kyy synnyttää poikasensa elo-syyskuun vaihteessa. Poikaset ovat syntyessään 14–23 senttimetrin mittaisia ja painavat muutamia grammoja.

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Toni Beckman näyttää miten kyykäärme siirretään turvallisesti pois pihapiiristä. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Moni uskoo edelleen vahvasti myyttiin, jonka mukaan kyy kiipeää puuhun synnyttämään poikasensa. Perusteluna tälle kerrotaan se, että kyyn poikaset ovat niin myrkyllisiä syntyessään, että tällä tavoin niiden emo välttää poikasten pistokset.

Kyy hautoo munia ruumiinsa sisällä, ja naaras synnyttää 4–20 pientä kyytä elo-syyskuun vaihteen tietämillä, kesän lämpötilasta riippuen. Kyyn poikaset ovat myrkyllisiä heti syntyessään, mutta toisin kuin uskomus kertoo, kyy ei varsinaisesti kiipeä puuhun synnyttämään. Se voi ottaa tukea matalalle kaartuvista oksista ja näin voi syntyä vaikutelma siitä, että kyy olisi luikerrellut puuhun.

Kyykonkari Toni Beckman vastaa kysymykseen Turun Biologisen museon kyymyyttejä koskevassa videosarjassa näin.

”Jos naiset laitettaisiin könyämään tuonne jonnekin lähipetäjän oksille keikkuroimaan, niin se on vaikea ja tuskallinen juttu. Viimeisillään oleva kyynaaras ei siitä hirveästi eroa. Sen liikkuminen on todella hankalaa ja kankeata. Monesti ne on niitä tyyppejä, jotka antavat myös hammasta helposti. Ne ei suostu liikkumaan siitä lämmittelypaikaltaan. Onhan sitä voinut tapahtua, että jos on joku helppo kallellaan oleva runko niin ehkä, mutta että poikasia satelisi sieltä niskaan niin se ei mene läpi.”

Backman tuhoaa myös sen myytin, että poikaset olisivat aikuisia kyitä myrkyllisempiä.

”Nassikan myrkkyrauhasen koko on ehkä kymmenesosa aikuisen myrkkyrauhasesta. Se heijastuu taas siihen myrkyn määrään, jota se pystyy käyttämään.”, Backman selittää. Hänen mukaansa myrkyn sisällössä ei ole merkittävää lääketieteellistä eroa.

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