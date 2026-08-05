Yle: Versowood vietti hyvinvointipäivää hakkuussa aiheuttamiaan tuhoja korjaten Kouluttaja näkee, että käytännön toiminta on hyvä tapa oppia.

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Noro on virtavesi, joka kuivuu kausittain. Kuvan noro ei liity juttuun. Kuva: Anu Kovalainen

Metsä | Ympäristö Suvi Jylhänlehto

Noin 40 Versowoodin puunostajaa vietti kesäkuun alussa alussa työhyvinvointipäivää Nastolassa Marinojalla kunnostamalla noron tuhoutunutta uomaa, kertoo Yle.

Versowoodin maaliskuussa 2025 tekemä avohakkuu vaurioitti Marinojan uomaa noin 75 metrin matkalta Ruuhijärvellä. Kivien välissä virrannut luonnollinen noro katosi paikoin liejuksi. Hakkuutähteitä oli korjattu uoman päälle, mikä esti veden normaalin virtauksen.

Hämeen ely-keskus määräsi metsäyhtiön kunnostamaan noron. Työn toteuttamista valvoo Lupa- ja valvontavirasto LVV.

Kasat poistettiin viime syksynä. Kesäkuussa työtä jatkettiin, kun itse uomaa kunnostettiin käsityönä.

”Ilma oli hieno ja se oli hyvää ulkoilua yhdessä. Ei aina olla vain papereita pyörittämässä, vaan päästiin tekemään ruumiillista työtä. Porukka oli oikein mielissään”, Versowoodin metsäjohtaja Pauli Otava sanoo Ylen haastattelussa.

Otavan mukaan kunnostuksen toteutus omin voimin oli hyvä tilaisuus laittaa henkilöstön tietämystä ajan tasalle.

”Käytännössä tekeminen on tehokas tapa oppia ja samalla vahingon aiheuttanut pystyy osallistumaan itse sen korjaamiseen.” Mari Pänkäläinen

Ylen mukaan Marinojan kunnostukseen osallistuivat lähes kaikki Versowoodin puunhankinnan toimihenkilöt.

Kunnostustyön yhteydessä asiantuntijana ja kouluttajana toimi ennallistamisen projektipäällikkö Mari Pänkäläinen Tapiosta.

Työhyvinvointipäivän valitseminen kunnostustavaksi ei ole tyypillinen tapa toimia vastaavissa tilanteissa. Usein kunnostukset ostetaan urakkana.

”Tässä tapauksessa ratkaisu toimi hyvin. Osallistujat pääsivät näkemään, miten herkästi luonnontilaisen kaltainen noro vaurioituu. Käytännössä tekeminen on tehokas tapa oppia ja samalla vahingon aiheuttanut pystyy osallistumaan itse sen korjaamiseen, Ylen haastattelema Pänkäläinen sanoo.

Yle: Viranomainen käski metsäyhtiötä korjaamaan avohakkuulla rikotun Marinojan – Versowood teki siitä työhyvinvointi­päivän