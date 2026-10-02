Lukijalta: Sähkölinjan haitasta on maksettava oikeudenmukainen korvaus

Sähkölinjoille tarvitaan lunastuskorvauksen lisäksi maanomistajalle suoraan maksettava, selkeä käyttörajoituskorvaus, kirjoittavat puheenjohtaja Otto Similä ja toiminnanjohtaja Manu Purola Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitosta. ”Korvauksen on oltava indeksisidonnainen eikä se saa vähentää puustosta, maapohjasta tai muista vahingoista maksettavaa korvausta.”