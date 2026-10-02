Berliiniläinen Amanda Gläser-Bligh kantoi kesän helleaaltojen aikana viikoittain jopa 20 litraa vettä kastellakseen puuta.

Kyseessä ei ollut mikä tahansa puu, vaan Gieß den Kiez -sovelluksen (suom. Kastele naapurusto) kautta ”adoptoitu” lehmus.

”Annoin hänelle nimeksi Linda-lehmus”, The Guardian -lehden haastattelema Gläser-Bligh kertoo.

”Berliiniläiset eivät ole erityisen tunnettuja ystävällisyydestään, mutta useimmat ihmiset reagoivat todella positiivisesti, kun he saavat tietää, mitä teen.”

”Berliiniläiset eivät ole erityisen tunnettuja ystävällisyydestään, mutta useimmat ihmiset reagoivat todella positiivisesti, kun he saavat tietää, mitä teen.” Amanda Gläser-Bligh

Gieß den Kiez näyttää käyttäjälleen puut, jotka tarvitsevat kipeästi kastelua. Sovelluksen takana on samanniminen projekti.

Se on toiminut vuodesta 2020 lähtien, ja tällä hetkellä alustaa käyttää 12 000 rekisteröitynyttä vapaaehtoista.

Sovelluksen interaktiivinen kartta seuraa yli 900 000 puuta eri puolilla Berliiniä ja laskee kunkin puun vedentarpeen sen iän, lajin ja paikallisen sademäärän perusteella.

Käyttäjä voi nähdä milloin sovelluksessa näkyvää puuta on viimeksi kasteltu ja kirjata itse kastelun.

Sovelluksen värikoodaus kertoo puiden tilanteesta. Esimerkiksi taimilta tarvitsevat selviytyäkseen useammin kastelua.

Sovellus tarjoaa myös neuvoja oikeasta kastelutekniikasta, sadeveden keräämisestä ja Berliinin vesipumppujen sijainnista.

Gläser-Bligh kuvailee sovelluksen käyttöä hauskaksi, lähes videopeliä muistuttavaksi puuhaksi.

”Luulen, että monet ihmiset haluavat ehkä kastella puita, mutta he saattavat tuntea olonsa oudoksi tehdessään sitä tai he eivät ole varmoja, onko se heidän vastuullaan. Mutta kun tämä sovellus kannustaa sinua, tiedät, että se on oikea tapa toimia.”

Gieß den Kiez -projektia yli vuoden ajan johtanut Anna Mehrländer kertoo olleensa todella yllättynyt siitä, kuinka syvästi ihmiset välittävät puista.

”Monille se on melkein kuin lemmikistä huolehtimista”, hän kuvailee.

”Ilmastonmuutos tapahtuu aivan ovellamme. Mutta puun kastelu on pieni teko, joka auttaa naapurustoasi selviytymään kesien lämmetessä. Se myös luo yhteisöllisyyttä aikana, jolloin ihmiset työskentelevät yhä enemmän kotoa käsin ja puhelimillaan koko päivän.”

Puiden kastelun suurin vuosittainen huippu tapahtui The Guardianin mukaan juuri alustan lanseerauksen jälkeen vuonna 2020 Covid-pandemian alkaessa.

Tuolloin puita kasteltiin lähes puolella miljoonalla litralla vettä.

Kastelumäärät lisääntyvät kausiluonteisesti helleaaltojen aikana. Kun esimerkiksi 27. kesäkuuta Berliinissä koettiin kaikkien aikojen ennätyslämpötila, 39,9 astetta, ihmiset kaatoivat 8 000 litraa vettä puiden päälle ympäri kaupunkia.

Gieß den Kiezin lähdekoodi on avoin, mikä mahdollistaa sen käyttöön oton missä tahansa maailman kaupungissa.

Saksassa ainakin Potsdam, Leipzig, Magdeburg ja Ranskassa Pariisi ovat ovat saaneet jo osassa kaupunginosia omat versionsa sovelluksesta puiden kastelun koordinoimiseksi.

The Guardian: ‘Like caring for a pet’: the app that lets you know if your neighbourhood tree is thirsty

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