Ruotsin valtion metsistä vastaava Sveaskog kertoo investoivansa haapapuun siementen toimitukseen, taimien viljelyyn ja hoitoon seuraavien vuosien aikana.

Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan. Aiheesta uutisoi myös Papper och Massa -verkkojulkaisu.

Sveaskogin mukaan haavan merkitys sen metsissä kasvaa.

Kaikkialla Ruotsissa kasvava haapa yhdistää yhtiön mukaan nopean kasvun korkeisiin luonnonarvoihin ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ekologisten ja liiketoimintaan liittyvien riskien hajauttamista tuotantometsissä.

Sveaskogin metsäpäällikkö Gisela Björsen mukaan haapaan investoidaan pitkällä aikavälillä.

”Työskentelemme nyt luodaksemme edellytykset suuremman mittakaavan tuotannolle. Vaikka volyymit olisivat pienempiä, haavasta voi tulla tärkeä uudessa ilmastossa männyn ja kuusen täydentäjänä”, Björse kertoo tiedotteessa.

”Kokemuksen kerääminen puulajeista, joita emme tällä hetkellä aktiivisesti käytä, vie aikaa, joten työskentelemme pitkällä aikavälillä laajentaaksemme tulevaisuuden metsätalouden mahdollisuuksia.”

”Kokemuksen kerääminen puulajeista, joita emme tällä hetkellä aktiivisesti käytä, vie aikaa, joten työskentelemme pitkällä aikavälillä laajentaaksemme tulevaisuuden metsätalouden mahdollisuuksia.” Gisela Björsen

Sveaskogin metsäpäällikkö Gisela Björsen mukaan haapaan investoidaan pitkällä aikavälillä. Kuva: Hans Berggren

Haavan tuotantoa edistäviä toimia toteutetaan Sveaskogin mukaan useilla yrityksen alueilla.

Koska kyseessä on uusi ala, painopiste on suurelta osin lajin ominaisuuksien tuntemuksen lisäämisessä. Esimerkiksi haavansiemeniä on kerätty, jotta saataisiin käsitys siitä, miten ja milloin siemeniä on parasta kerätä.

Lisäksi taimitarhoilla on toteutettu pienimuotoisia kokeita, joissa on vertailtu koealoille viljeltyjä ulkomaisista ​​haavan siemenistä kasvavien kasvien kehitystä erilaisissa kasvuympäristöissä.

Ensimmäisissä seurannoissa haapa onkin osoittanut hyvää kasvua taimitarhaympäristössä.

Sveaskog tekee yhteistyötä Skogforskin ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) kanssa. Tarkoituksena on käynnistää tulevaisuudessa jalostusohjelma.

SLU:n metsänhoidon apulaisprofessori Henrik Böleniuksen mukaan Ruotsin haavan kehittäminen on tärkeää koko metsätaloudelle.

”Tarkastelemme parhaillaan erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, jotta voimme yhdessä käynnistää jalostusohjelman, jonka avulla voidaan tuottaa korkealaatuista siemenmateriaalia”, hän kertoo tiedotteessa.

Vaikka haapapuuinvestoinnit alkavat siementen toimituksesta, vaikuttaa se Sveaskogin mukaan suureen osaan metsänhoitotoiminnasta".

Yhtiö työstääkin syksyn aikana uusia hoito-ohjeita, jotka antavat haavalle selkeämmän painopisteen puuntuotannossa ja laadukkaassa puutavarassa.

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