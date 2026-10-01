Yksi pinnallinen kysymys toistuu jatkuvasti, kun uusi tuttavuus kuulee Katariina Kauhasen ammatista – kuuntele podcastMetsän tyttö tahdon olla -podcastin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa kuullaan ajokoneenkuljettaja Katariina Kauhasen työstä ja urapolusta.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa naisiin, jotka saavat elantonsa metsästä.
Kauden ensimmäisessä jaksossa kuullaan ajokoneenkuljettaja Katariina Kauhasen työstä ja urapolusta.
Tällä hetkellä Kauhasen näpeissä on Ponsse Buffalo -mallinen ajokone, mutta tavoitteena olisi tulevaisuudessa kivuta myös harvesterin puikkoihin.
Itsenäinen, joskus jopa yksinäinen kuljettajan työ on vienyt Kauhasen jopa maailman ääriin. Nainen ajokoneen puikoissa on herättänyt pääsääntöisesti ihailevaa ihmetystä.
Yksi kysymys toistuu kyllästymiseen asti tilanteissa, joissa uusi tuttavuus kuulee Katariinan olevan koneenkuljettaja.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
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