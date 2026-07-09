Yle: Somejulkaisu tapetusta käärmeestä johti poliisin yhteydenottoon Kyykäärme on ollut Suomessa rahoitettu laji kesäkuusta 2023 lähtien. Poliisi on tutkinut sen jälkeen seitsemää kyyn tappamiseen liittyvää tapausta.

Jaa Kuuntele

Pihapiiriin tulevan kyyn voi luonnonsuojelulain mukaan ottaa tarvittaessa kiinni ja siirtää. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Rikokset Henna Lääveri

Kyykäärme on ollut Suomessa rahoitettu laji kesäkuusta 2023 lähtien. Poliisi on tutkinut sen jälkeen seitsemää kyyn tappamiseen liittyvää tapausta, joista suurin osa on tullut poliisin tietoon somejulkaisujen kautta. Asiasta kertoo Yle.

Jutussa kerrotaan tapauksesta, jossa sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva käärmeen tappamisesta johti poliisin yhteydenottoon.

Tapauksessa kyykäärme oli loppukesästä 2023 luikerrellut turkulaisen rivitalon pihalle. Käärmeen huomannut asukas löi sen pään pistolapiolla poikki.

Ylen tietojen mukaan poliisin tietoon tulleet teot eivät ole edenneet syytteeseen asti. Syynä tälle on yleensä se, ettei tekijästä ole saatu varmuutta tai näyttöä ei ole ollut riittävästi.

Rikoskomisario Teppo Viljanen kertoo jutussa, että Helsingin poliisilaitoksen tutkittavana on ollut kaksi kyyn tappamiseen liittyvää tapausta.

Rikosilmoitus tehtiin molemmissa tapauksissa sosiaalisessa mediassa julkaistun päivityksen perusteella.

Viljanen arvioi jutussa, että rauhoittamisesta huolimatta kyitä tapetaan edelleen, mutta vain murto-osa tapauksista tulee poliisin tietoon.

Pihapiiriin tulevan kyyn voi luonnonsuojelulain mukaan ottaa tarvittaessa kiinni ja siirtää. Jos muita vaihtoehtoja ei ole, myös käärmeen tappaminen on edelleen sallittua vaaratilanteessa

Yle tavoitti käärmeen kotipihaltaan tappaneelle turkulaismiehen. Hän ei itse koe rikkoneensa lakia, sillä hän pelkäsi kyyn purevan pihalla kytkettynä ollutta kissaa tai naapuritontilla liikkuvia lapsia.

Pihapiiriin tulevan kyyn voi luonnonsuojelulain mukaan ottaa tarvittaessa kiinni ja siirtää.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole, myös käärmeen tappaminen on edelleen sallittua vaaratilanteessa. Turkulaismies vetosi tähän, ja esitutkinta lopetettiin vähäisen näytön takia.

Jutussa kerrotaan myös euralaisnaisesta, joka sai poliisilta huomautuksen tapettuaan kyyn kesällä 2024. Kyseinen tapaus tuli Lounais-Suomen poliisin tietoon Facebook-julkaisun kautta.

Nainen perusteli metsässä vastaan tulleen käärmeen tappamista poliisille sen aiheuttamalla vaaralla. Naisella oli mukaan koira, joka ei ollut hihnassa.

Poliisi totesi naisen syyllistyneen luonnonsuojelurikkomukseen. Se kuitenkin katsoi rikoksen olevan sen verran vähäinen, ettei asia edennyt syyttäjälle.

Yle: Turkulaismies julkaisi Facebookissa kuvan tappamastaan käärmeestä – sitten poliisi soitti hänelle

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.