Metsäjänissaalis jäi vuonna 2025 tilastointihistorian pieninnäksi, sepelkyyhkystä ennätyssaalis Luonnonvarakeskuksen tuoreen metsästystilaston mukaan vuonna 2025 metsällä kävi noin 190 000 metsästäjää.

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Sepelkyyhky on Luonnonvarakeskus Luken mukaan saalisyksilöiden lukumäärässä mitattuna tärkein riistalajimme. Kuva: Joel Rosenberg

Metsä | Metsästys Henna Lääveri

Sepelkyyhkyjä saatiin vuonna 2025 saaliiksi ennätyksellinen määrä, peräti 324 000 yksilöä. Metsäjänissaalis sen sijaan jäi tilastointihistorian pienimmäksi.

Tilastotiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta metsästystilastosta.

Tilasto laadittiin 9 000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä yli puolet eli 62 prosenttia vastasi kyselyyn.

Luken yliaktuaari Miikka Husan mukaan vuoden 2025 sepelkyyhkysaalis oli tilastointihistorian korkein.

”Metsästäjäkohtaiset sepelkyyhkysaaliit ovat muihin pienriistalajeihin verrattuna suuria. Vuonna 2025 saalis oli keskimäärin 11 lintua sepelkyyhkysaalista saanutta metsästäjää kohden", hän kertoo tilastosta kertovassa tiedotteessa.

Myös vesilintusaalis kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Sinisorsia saatiin 198 000 ja taveja 60 000 yksilöä. Muiden vesilintujen saalismäärät ovat Luken mukaan selvästi pienempiä.

Vuoden 2025 metsäjänissaalis oli ennätyksellisen pieni, 50 000 yksilöä. Rusakoita saatiin 47 000 yksilöä.

Sepelkyyhkyjä saatiin vuonna 2025 saaliiksi ennätyksellinen määrä, peräti 324 000 yksilöä. Metsäjänissaalis sen sijaan jäi tilastointihistorian pienimmäksi. Kuva: Luonnonvarakeskus

Metsäkanalintusaalis oli vuonna 2025 edellisvuoden tapaan pieni. Teeriä saatiin noin 78 000, metsoja 21 000 ja pyitä 25 000 yksilöä.

Riekkojen määrä lähes puolittui ja saaliiksi saatiin noin 13 000 yksilöä.

Metsäkanalintusaaliit vaihtelevat kantojen runsauden mukaan. Erityisesti teerisaaliiden vuosittainen vaihtelu on Luken mukaan suurta.

Metsäkanalintujen kannanvaihtelu vaikuttaa myös metsästäjien aktiivisuuteen. Kun lintuvuosi on heikko, käy metsäkanalinnustamassa vähemmän metsästäjiä.

Metsäkanalinnustamassa kävi vuonna 2025 noin 93 000 metsästäjää. Määrä on Luken mukaan pienin vuoden 2017 jälkeen.

Hirviä saatiin metsästysvuonna 2025/2026 saaliiksi yhteensä 41 225 yksilöä, mikä on edellisvuotta enemmän. Valkohäntäpeurasaalis oli 40 488 eläintä, ja se väheni edellisestä vuodesta.

Metsäkauriita saatiin saaliiksi yhteensä 11 290. Näistä 700 kaadettiin touko-kesäkuun pukkijahdin aikana.

Vuonna 2025 metsällä kävi Luken mukaan 191 000 metsästäjää. Riistanhoitomaksun maksajien ja metsällä käyneiden määrä väheni.

Riistanhoitomaksun suoritti noin 298 000 metsästäjää. Heistä vajaa kaksi kolmasosaa metsästi.

Pienriistajahdissa kävi 151 000 metsästäjää, ja hirvieläimiä metsästi noin 111 000 metsästäjää.

Hirvieläinjahdissa käyneille yli sadalle tuhannelle metsästäjälle hirvieläinten metsästyspäiviä kertyi yli 1,5 miljoonaa.

”Riistasaaliista saatiin 7,9 miljoona kiloa luullista lihaa, josta hirvenlihan osuus oli yli kaksi kolmasosaa. Riistalihan laskennallinen arvo oli noin 61 miljoonaa euroa”, Husa toteaa tiedotteessa.

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