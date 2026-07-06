Luonnonsuojeluliitto haluaa hyödyntää tapauskohtaisia lupia karhun metsästyksessä Poikkeuslupametsästyksen avulla varmistetaan luontodirektiivin edellyttämä tapauskohtainen harkinta, arvioi Luonnonsuojeluliitto.

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Metsästäjäliitto ja Luonnonsuojeluliitto ovat eri mieltä karhun metsästyksen tavasta. Kuva: Veijo Toivoniemi

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että karhun metsästys tulee järjestää yksittäisillä luvilla, eikä yleisellä kiintiöpyynnillä. Liitto perustelee mielipidettään sillä, että näin varmistetaan luontodirektiivin edellyttämä tapauskohtainen harkinta, muiden tyydyttävien ratkaisujen pohdinta sekä päätösten oikeudellinen valvonta.

Lupien ja kiintiöpyynnin yksi ero on siinä, että riistakeskuksen myöntämiin lupapäätöksiin voi hakea tarvittaessa muutosta oikeudesta, mutta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella antamasta kiintiöstä ei voi valittaa.

“Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen ennakkopäätöksen mukaan karhun metsästys poikkeusluvilla on mahdollista, kun perustelut ovat riittävät”, kertoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

“Yksittäiset luvat ovat oikeudellisesti parempia kuin laajalle alueelle annettavat kiintiöt, sillä niissä voi käyttää luontodirektiivin edellyttämää tapauskohtaista harkintaa.”

Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset eivät valittaneet viime vuoden poikkeusluvista, sillä Suomen riistakeskus antoi niitä varsin maltillisen määrän ja vain itäisimpään Suomeen, jossa karhukanta on vahvin.

Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa todetaan, että viime vuonna lupapäätökset perusteltiin aikaisempaa paremmin. Aikaisemmin tuomioistuimet hylkäsivät lupia, kun metsästyksen tarvetta, muiden vaihtoehtojen puuttumista ja metsästyksen vaikutuksia ei perusteltu yhtä hyvin.

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