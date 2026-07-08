Metsänomistaja ja koneenkuljettaja syytettyinä Hukkajoen raakkutuhoista ‒ myös kolme muuta saivat syytteenKäräjille etenevässä jutussa syytteessä ovat metsänomistajan lisäksi silloinen Stora Enson paikallinen metsäasiantuntija, pääurakoitsijan työnjohtaja, hakkuun toteuttaneen aliurakoitsijan yrittäjä sekä aliurakoitsijan metsäkoneenkuljettaja.TilaajalleArtikkelin aiheet
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