HS: Keskiajan ruttoon liitettyä siimahäntää löytyi Suomesta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniinEläin päätyi Jyväskylään todennäköisesti Lähi-idästä tavaraa maahan tuovan yrityksen kuljetuksen mukana.
Jyväskylästä löytyi eläin, jota ei Suomessa ole havaittu vuosikymmeniin. Lajin tunnisti metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen tunnisti lajin, ja varmistuksen toi Oulun yliopiston dna-testi.
Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Kyseessä on luultavasti Lähi-idästä tänne päätynyt mustarotta. HS:n mukaan löytö oli metsäeläintieteen emeritusprofessori Henttosellekin yllätys.
”Tuholaistorjuntafirma Anticimexin teknikot löysivät sähköloukustaan eläimen, joka oli eri näköinen kuin muut rotat”, Henttonen kertoo jutussa.
Nimestään huolimatta mustarotan turkin väri vaihtelee, ja Jyväskylästä löytynyt yksilö oli ruskea.
Tunnistuksessa erityisen tarkkaan tutkittiin myös rotan kallo ja hampaat.
Henttonen kysyi jutun mukaan varmistusta tunnistukselleen vielä eteläeurooppalaisilta asiantuntijakollegoilta.
”Tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun mustarotta tavataan Suomessa”, Henttonen kertoo.
”Tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun mustarotta tavataan Suomessa.”
Ihmisen näkökulmasta mustarotan historia Euroopassa on synkkä, sillä sen mukana levisi tuhoisa paiserutto.
Arviolta kolmanneksen Euroopan väestöstä 1300-luvulla ja myöhemmin surmanneet ruttopandemiat saivat ihmiset kavahtamaan rottaa, HS:n jutussa kerrotaan.
Ruttobakteeria levittävät rotan turkissa elävät kirput.
Toinen rottalaji, isorotta, syrjäytti mustarotan 1900-luvun alussa. Yksittäisiä havaintoja on HS:n mukaan kyllä aikoinaan tehty, yleensä satamista.
Henttonen kertoo, että laji.fi-sivustolla ilmoitetut muutamat havainnot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Viimeisin oikeasti varma havainto on hänen mukaansa tehty luultavasti vuosikymmeniä sitten.
Rotta päätyi Lähi-idästä Jyväskylään todennäköisesti tavaraa maahan tuovan yrityksen kuljetuksen mukana.
Henttonen kuitenkin arvelee, ettei mustarotta ei tule enää valloittamaan Suomea. Kaupungissa sekä maataloudessa valtaa pitää isorotta.
Suomen talvinen luonto on myös liian karu mustarotalle.
Helsingin Sanomat: Suomesta löytyi ensimmäinen mustarotta vuosikymmeniinArtikkelin aiheet
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