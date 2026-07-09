Nordewood aikoo mullistaa puurakentamisen – tähtäimessä ensin Suomi, sitten EurooppaSuomalaisruotsalainen lupaa entistä laadukkaampia, nopeampia ja edullisempia rakennushankkeita.
Uusi Nordewood tähtää Suomen puurakentamisen markkinajohtajaksi. Yhtiön takana on suomalaisen Nordevon ja ruotsalaisen Lindbäcksin rakennusosaaminen.
”Nordewood toteuttaa vaativiakin rakennushankkeita edullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin”, toteaa toimitusjohtaja Juuso Hietanen Nordevosta.
Yhtiö lähtee vauhdittamaan puurakentamista ensin Suomessa. Pitemmällä tähtäyksellä yhtiö rakentaa valmiuksia laajentua Eurooppaan.
Lindbäcks tunnetaan yhtenä maailman johtavana puukerrostalojen teollisena rakentajana. Se on vienyt puurakentamista esivalmistetun rakentamisen suuntaan.
Yhtiö kuului maailman ensimmäisiin toimijoihin, jotka valmistivat kerrostaloja teollisesti tuotantolinjalla. Piteån 42 000 neliömetrin tehdas kuuluu Euroopan moderneimpiin puurakentamisen tuotantoympäristöihin.
Nordewood vastaa jatkossa puurakennushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta omissa nimissään. Se tarjoaa ratkaisuja asuinrakentamisen lisäksi hotelleihin, toimistoihin, majoitukseen, päiväkoteihin ja kouluihin.
Hietasen mukaan kestävä kehitys puurakentamisessa edellyttää ratkaisuja, joissa hankkeiden taloudellinen kilpailukyky, tekninen toteutettavuus ja elinkaaren ilmastovaikutukset ovat vastuullisesti huomioitu.Artikkelin aiheet
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