Suomalainen kuusivaneri kelpuutettiin kaasutankkerien säiliöiden materiaaliksiKuusivaneri sopii ominaisuuksiltaan mainiosti nesteytettyä kaasua sisältäviin laivoihin.
Metsäyhtiö UPM vahvistaa asemaansa nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetukseen tarkoitettujen materiaalien toimittajana. Se vastaa kasvavaan kysyntään lanseeraamalla uuden kuusivanerin käytettäväksi LNG-rahtisäiliöiden eriste-elementtien valmistamiseen.
Uuden ratkaisun myötä myös kuusta voidaan käyttää LNG-vanerin materiaalina tinkimättä nesteytetyn maakaasun kuljetukselle asetetuista vaatimuksista, UPM kertoo tiedotteessa.
Vaneria on kehitetty ja laajasti testattu yhteistyössä GTT:n (Gaztransport & Technigaz) kanssa. GTT on nesteytettyjen kaasujen kuljetuksen ja varastoinnin globaali johtaja ja teknologian omistaja.
”Ultra-alhaisen lämpötilan ylläpitäminen kuljetuksen aikana on välttämätöntä, jotta maakaasu pysyy nestemäisessä olomuodossa. Sekä koivulla että kuusella on erinomaiset eristysominaisuudet sekä kestävyys, mittapysyvyys ja keveys, jotka varmistavat LNG:n turvallisen kuljetuksen”, kertoo UPM:n tuotepäällikkö Raija Rautiainen.
”Materiaalien saatavuus on avain LNG-kuljetusalusten rakentamisessa. Mahdollistamalla kuusivanerin käytön GTT tarjoaa asiakkailleen suuremman kapasiteetin ja joustavammat hankintamahdollisuudet”, sanoo GTT-konsernin innovaatiojohtaja Thierry Valot.
Uusi tuote on suunniteltu täydentämään vastaavaa koivuvaneria. Kuusivaneri hyödyntää liimausteknologiaa, jossa vähintään puolet fossiilisesta fenolista korvataan puusta saatavalla ligniinillä, ”luonnon omalla liima-aineella”.
Kuusivaneri valmistetaan Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä.
UPM on valmistanut vaneria nesteytetyn kaasun kuljetusaluksiin lähes 60 vuotta. Uusi tuote valmistetaan yhtiön Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä. LNG-vaneria tuotetaan nyt kolmella UPM:n tehtaalla, mikä kasvattaa toimituskapasiteettia merkittävästi.
MT uutisoi syyskuussa, että UPM pohtii vaneriliiketoiminnasta luopumista. Yhtiö kertoi pörssitiedotteessa käynnistäneensä vaneriliiketoimintaa koskevan strategisen arvioinnin. Arvioinnissa käydään läpi eri vaihtoehtoja, kuten liiketoiminnan irtaantuminen UPM:stä esimerkiksi myynnin, osittaisjakautumisen tai pörssilistautumisen kautta.Artikkelin aiheet
