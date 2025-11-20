Suomalainen kuusivaneri kelpuutettiin kaasutankkerien säiliöiden materiaaliksi Kuusivaneri sopii ominaisuuksiltaan mainiosti nesteytettyä kaasua sisältäviin laivoihin.

Nesteytettyä kaasua kuljetetaan suurilla säiliöaluksilla. Kuva: UPM

Metsäyhtiö UPM vahvistaa asemaansa nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetukseen tarkoitettujen materiaalien toimittajana. Se vastaa kasvavaan kysyntään lanseeraamalla uuden kuusivanerin käytettäväksi LNG-rahtisäiliöiden eriste-elementtien valmistamiseen.

Uuden ratkaisun myötä myös kuusta voidaan käyttää LNG-vanerin materiaalina tinkimättä nesteytetyn maakaasun kuljetukselle asetetuista vaatimuksista, UPM kertoo tiedotteessa.

Vaneria on kehitetty ja laajasti testattu yhteistyössä GTT:n (Gaztransport & Technigaz) kanssa. GTT on nesteytettyjen kaasujen kuljetuksen ja varastoinnin globaali johtaja ja teknologian omistaja.

”Ultra-alhaisen lämpötilan ylläpitäminen kuljetuksen aikana on välttämätöntä, jotta maakaasu pysyy nestemäisessä olomuodossa. Sekä koivulla että kuusella on erinomaiset eristysominaisuudet sekä kestävyys, mittapysyvyys ja keveys, jotka varmistavat LNG:n turvallisen kuljetuksen”, kertoo UPM:n tuotepäällikkö Raija Rautiainen.

Havainnekuva nestekaasutankkerin sisältä. Vaneria käytetään muun muassa säiliön seinissä. Kuva: Roland Mouron

”Materiaalien saatavuus on avain LNG-kuljetusalusten rakentamisessa. Mahdollistamalla kuusivanerin käytön GTT tarjoaa asiakkailleen suuremman kapasiteetin ja joustavammat hankintamahdollisuudet”, sanoo GTT-konsernin innovaatiojohtaja Thierry Valot.

Uusi tuote on suunniteltu täydentämään vastaavaa koivuvaneria. Kuusivaneri hyödyntää liimausteknologiaa, jossa vähintään puolet fossiilisesta fenolista korvataan puusta saatavalla ligniinillä, ”luonnon omalla liima-aineella”.

Kuusivaneri valmistetaan Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä.

UPM on valmistanut vaneria nesteytetyn kaasun kuljetusaluksiin lähes 60 vuotta. Uusi tuote valmistetaan yhtiön Pelloksen vaneritehtailla Mikkelissä. LNG-vaneria tuotetaan nyt kolmella UPM:n tehtaalla, mikä kasvattaa toimituskapasiteettia merkittävästi.

MT uutisoi syyskuussa, että UPM pohtii vaneriliiketoiminnasta luopumista. Yhtiö kertoi pörssitiedotteessa käynnistäneensä vaneriliiketoimintaa koskevan strategisen arvioinnin. Arvioinnissa käydään läpi eri vaihtoehtoja, kuten liiketoiminnan irtaantuminen UPM:stä esimerkiksi myynnin, osittaisjakautumisen tai pörssilistautumisen kautta.