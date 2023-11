Meto: ”Metsäalalla naisen euro on 96 senttiä” ‒ palkkaero miesten ja naisten välillä on muita aloja huomattavasti pienempi, mutta matkaa täysin samaan lukuun on vielä

Eroa palkkojen välille synnyttää Meton tuoreen palkkakyselyn mukaan muun muassa naisten ja miesten sijoittuminen metsäalan julkiselle ja yksityiselle sektorille.