Valkoposkihanhien häirintälupien hinta viisinkertaistuu ensi vuoden alusta − näin paljon lupa jatkossa maksaa Poikkeuslupien maksut muuttuvat 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu laji, jonka häirintään tai tappamiseen tarvitaan poikkeuslupa. Kuva: Lari Lievonen

Valtioneuvosto on vahvistanut Lupa- ja valvontaviraston maksut vuodelle 2026. Osaan uuden Lupa- ja valvontaviraston maksuista tehdään korotuksia nykyisten virastojen maksuihin verrattuna.

Suuria korotuksia on tulossa esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeuslupiin, kuten valkoposkihanhien ja kurkien häirintälupiin.

Uudet hinnat tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026. Uusi hinta on 1 500 euroa. Tämän vuoden puolella jätettävän lupahakemuksen maksu määräytyy vielä vanhan hinnan mukaan eli on noin 300 euroa.

Lupia voi hakea aluehallinnon asiointipalvelun kautta tekemällä hakemuksen rauhoitettujen lintujen häirintään ja ampumiseen. Viime vuosina poikkeuslupia valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei ole kuitenkaan myönnetty lupia.

Hakemuksen rauhoitettujen lintujen häirintään ja ampumiseen voi tehdä esimerkiksi niiden aiheuttaman kansanterveysriskin, viljelyvahingon tai kalatalousvahingon ehkäisemiseksi.

Riistalajien ja rauhoittamattomien lintulajien kohdalla toimivaltainen viranomainen on Suomen riistakeskus.

”Luonnonsuojelulain poikkeukset ovat olleet tähän saakka alikatteisia.” Elina Isoksela

Uuteen Lupa- ja valvontavirastoon kootaan Valviran tehtävät, suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä sekä elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ely-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät. Lupa- ja valvontaviraston suoritemaksujen lähtökohtana ovat nykyisten virastojen maksut.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan ympäristön toimialan maksut hinnoitellaan jatkossa luonnonsuojelulain mukaisia suoritteita lukuun ottamatta niin, että ne vastaavat käsittelystä valtiolle aiheutuvia kustannuksia. Luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeuslupiin on kuitenkin tulossa isoja korotuksia.

”Luonnonsuojelulain poikkeukset ovat olleet tähän saakka alikatteisia eli tuottamiskustannukset ovat olleet todellisuudessa paljon suuremmat. Kaikkia suoritehintoja on arvioitu maksuperustelakiin nähden”, toteaa valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela.