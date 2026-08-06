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Metsä
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Talous
6.8.2026
12:47
Jussi Vehkala & Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
Metsä Group
kannattavuus
liiketulos
sellu
säästöohjelma
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