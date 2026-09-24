Ruokavirasto on tänään torstaina muuttanut päätöstä afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykkeestä. Muutokset koskevat ydinalueen sijaintia ja rajoituksia.

Ydinaluetta on laajennettu koilliseen suuntaan. Nyt ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Tarkka vyöhykkeen kuvaus löytyy päätöksestä ja Ruokaviraston kartasta.

Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyistä kuolleista luonnonvaraisista villisioista todettiin 21. syyskuuta afrikkalaista sikaruttoa.

Päätöksen yhteydessä tehtiin lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Ruokavirastossa ymmärretään rajoitusten tuomat haasteet paikallisille, ja lievennyksillä halutaan edesauttaa normaalia elämää alueella.

Ydinalueella on nyt sallittua

Kaikki metsätaloustyöt ja maanraivaus. Töissä käytetyt koneet on kuitenkin pestävä ja desinfioitava ennen ydinalueelta poistumista.

Maastossa liikkuminen jalan ja esimerkiksi sienestäminen ja marjastaminen. Ydinalueen maastossa liikkuvien on kuitenkin vaihdettava jalkineensa tai pestävä ja desinfioitava ne ennen ydinalueelta poistumista.

Ajoneuvoilla liikkuminen maastossa. Kaikki ajoneuvot (esim. polkupyörät, mopot, mönkijät, moottoripyörät) on kuitenkin pestävä ennen ydinalueelta poistumista.

Koirien ulkoilutus teiden lisäksi myös maastossa. Koirat on pidettävä koko ajan kytkettyinä. Jos koiria ulkoiluttaa ydinalueen maastossa, ne on pestävä ennen ydinalueelta poistumista.