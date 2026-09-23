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Rajut törkyviestit vaiensivat lampurit: He kärsivät susien aiheuttamat vahingot nykyisin hiljaisuudessa
Susivahingot kärsitään nykyisin hiljaisuudessa, sillä monia lampureita harmittaa epämiellyttävät viestit, joita satelee medianäkyvyyden jälkeen.
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Metsä
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Eläimet ja kasvit
23.9.2026
17:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
susi
lammas
lampuri
susivahinko
Metsästäjäliitto
Erä
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