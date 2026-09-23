UPM:stä irtoava Wisa aikoo kasvaa ilman suuria investointeja.

Wisa Groupille siirtyy UPM:ltä kuusi vaneritehdasta Suomessa ja yksi Virossa. Kuvituskuva.

Wisa Groupille siirtyy UPM:ltä kuusi vaneritehdasta Suomessa ja yksi Virossa. Kuvituskuva. Kuva: Jukka Hämäläinen

UPM vaneriliiketoiminnasta omaksi pörssiyhtiökseen pian irtautuva Wisa Group järjesti keskiviikkona pääomamarkkinapäivän, jossa tuleva yhtiö esitteli strategiaansa.

Yhtiöstä kerrottiin tapahtumassa useampaan kertaan, että tarvetta merkittäville investoinneille ei ole lähiaikoina. Uusia vaneritehtaita tuskin siis nähdään Suomessa.

Yhtiön mukaan sen kohdemarkkinat kasvavat noin viiden prosentin vuosivauhtia. Kasvuun voidaan vastata nykyisillä tehtailla.

”Meillä on vapaata kapasiteettia sekä koivu- että kuusivanerissa. Pystymme hyödyntämään markkinoiden kasvun nykyisellä kapasiteetillamme ilman merkittäviä investointeja”, kertoo yhtiön tuleva toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari.

UPM:ltä Wisalle siirtyy kuusi vaneritehdasta Suomessa ja yksi Virossa. Myynnin arvosta noin puolet tulee koivuvanerista ja puolet kuusivanerista. Sen sijaan kuusivanerin tuotantoa on huomattavasti enemmän kuin koivuvanerin.

”Koivutuotteista saamamme keskimääräinen bruttomyyntihinta on huomattavasti korkeampi kuin kuusituotteista saamamme”, tuleva toimitusjohtaja kertoo.

Vaikka isoja investointeja ei ole lähiaikoina näköpiirissä, pidemmällä aikavälillä Suur-Hamari jättää kuitenkin oven auki isommille liikkeille. Strategiaan kuuluvat mahdollisina keinoina maantieteellinen laajentuminen, valikoidut strategiset investoinnit ja yritysostot.

”Se on yksi Wisan vaihtoehdoista. Jos etenemme siihen suuntaan, kohteen täytyy tavalla tai toisella olla linjassa strategiamme kanssa”, hän sanoo mahdollisiin yritysostoihin liittyen.

Wisa tulee olemaan Euroopan suurin vanerintuottaja, jos venäläistä Svezaa ei lasketa.

Yhtiön tuotteiden tärkein loppukäyttökohde on levytuotekauppa ja rakennusteollisuus, joiden osuus UPM vaneriliiketoiminnan myynnistä on ollut noin 60 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia käyttökohteita ovat ajoneuvojen lattiat ja LNG-alusten rakentaminen, joiden kummankin osuus on ollut yli 10 prosenttia myynnistä.

Wisa hakee kasvua myös mahdollisesti uusista tuotteista. Yhtiöllä on käynnissä kehityshanke, jossa se kehittää uuden sukupolven vanerituotteita ja selvittää mahdollisuuksia laajentaa tuotevalikoimaansa.

Pystymme hyödyntämään markkinoiden kasvun nykyisellä kapasiteetillamme ilman merkittäviä investointeja.”

Wisan ja UPM:n yhteistyö jatkuu myös yhtiöiden eriytymisen jälkeen. UPM toimittaa alkuvaiheessa puuta Wisan Suomen tehtaille. Vuodesta 2029 lähtien Wisa voi lisätä puunhankintaa muilta toimittajilta. Puuntoimitussopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun.

Suur-Hamarin mukaan Wisa voi sopimuskauden jälkeen päättää, jatkaako se puunhankintaa UPM:n kautta vai järjestääkö se hankinnan muulla tavoin. Uutta ostajaa ei siis puumarkkinoilla nähdä ainakaan hetkeen.

Yhtiöt ovat sopineet myös vanerintuotannossa syntyvien sivuvirtojen kaupasta. Wisa toimittaa UPM:lle Suomen tehtaidensa tuotannossa syntyvää selluhaketta sekä energiahaketta, jota se ei itse tarvitse.

UPM:n osittaisjakautumisen suunniteltu toteutumispäivä on 31. lokakuuta. Osakkeiden kaupankäynnin on tarkoitus alkaa Helsingin pörssissä marraskuun alussa.