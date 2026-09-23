Karl Hedin peri metsää isältään ja laajensi sen jälkeen omistuksiaan ostamalla lukuisia uusia tiluksia.

Karl Hedin peri metsää isältään ja laajensi sen jälkeen omistuksiaan ostamalla lukuisia uusia tiluksia. Kuva: Risto Jussila

Ruotsalainen suurmetsänomistaja Karl Hedin järjestelee jälleen laajaa metsäomaisuuttaan Keski-Ruotsissa. Myynnissä on kuusi tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on reilut 2000 hehtaaria. Hintapyynnöt ovat yhteensä 290 miljoonaa kruunua (noin 26 miljoonaa euroa), uutisoi Lantbrukets Affärstidning (ATL).

Hedin teki jo vuonna 2025 suuria kauppoja. Hän myi yrityksistään pakkausliiketoiminnan ja kolme sahaa. Samana vuonna tehtiin myös sopimus 10800 hehtaarin metsä- ja maa-alueiden myynnistä Virossa.

Vuoden 2026 alussa hän kertoi Dagens industri -lehdelle omistavansa edelleen noin 38000 hehtaaria metsää. Valtaosan siitä hän omistaa yhtiöidensä kautta.

”Nyt myytävänä olevat kiinteistöt ovat syrjäisiä ja hieman erillään hänen muista omistuksistaan. Tarkoituksena on saada omistukset paremmin yhtenäisiksi”, perustelee välittäjä Anton Stolpe Nordin.

Hedin ei siis ainoastaan myy, vaan myös aikoo hankkia tilalle uutta metsää.

Dagens industri: Karl Hedin säljer sitt livsverk: ”Känner oerhört mycket” (maksullinen)

ATL: Därför säljer Karl Hedin stora arealer skog (maksullinen)