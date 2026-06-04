Uusi käänne EU:n metsäkatoveivauksessa – hallitus perui aiemmin antamansa lakiesityksenHallitus valmistelee uutta lakiesitystä EU:n metsäkatoasetukseen tekemien muutosten takia.
Hallitus on päättänyt peruuttaa eduskunnalle viime elokuussa antamansa esityksen EU:n metsäkatoasetusta täydentävästä kansallisesta laista, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.
EU teki viime joulukuussa metsäkatoasetukseen merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena myös kansallinen lakiesitys täytyy päivittää.
Mmm:n valmistelema uusi hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausunnoille vielä kesäkuun aikana.
Metsäkatoasetuksen muutosten lisäksi päivitetyssä lakiehdotuksessa huomioidaan ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpano sekä komission toukokuussa julkaisemat päivitykset toimeenpano-ohjeisiin sekä asetuksen alempiin säädöksiin.
Metsäkatoasetuksen soveltaminen alkaa keskeisiltä osin ennen vuoden loppumista 30. joulukuuta.
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