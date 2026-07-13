Jo yhdeksäs saimaannorpan kuutti kuoli pyydykseen Saimaannorpan kuutti kuoli löysänieluiseen katiskaan Pitkällä Pihlajavedellä.

Jaa Kuuntele

Saimaannorpan kannan arvioidaan olevan vain 530 yksilön suuruinen. Kuva: Mikko Nikkinen

Metsä | Luonto Aida Salminen

Saimaannorpan kuutti löydettiin lauantaina 11.7.2026 löysänieluiseen katiskaan hukkuneena Pitkällä Pihlajavedellä Muhasaaren pohjoispuolella, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Pyydykseen hukkunut kuutti oli tämän vuoden yhdeksäs havaittu pyydyskuollut saimaannorppa.

Pyydykseen hukkunut kuutti oli tänä keväänä syntynyt hyväkuntoinen uros. Sen nenä–häntä-pituus oli noin 94 senttiä.

Kuutti hukkui kokoontaitettavaan kangaskatiskaan, jossa oli nielut molemmissa päissä. Pyydys oli laiton, sillä sen nielu levisi yli 150 millimetrin, mikä mahdollisti kuutin pääsyn pyydyksen sisään.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on ympäri vuoden kielletty katiskat tai merrat, joiden nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä. Pyydyksessä ei myöskään ollut kalastuslain mukaisia pyydysmerkkejä, eikä omistajatietoja.

Kuolleen norpan pyydyksessä havaitsi ja siitä ilmoitti sivullinen veneilijä.

Kalastuslaki velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan pyydykseen kuolleesta saimaannorpasta viipymättä Metsähallitukselle puhelinnumeroon 0206 39 5000.

Kuutin ruho on pakastettu ja se toimitetaan myöhemmin Ruokavirastoon ruumiinavaukseen.