Utsjoella alkaa kaamosAurinko nousee seuraavan kerran Utsjoella pian tammikuun puolivälin jälkeen.
Kaamos alkaa Utsjoella. Aurinko ei siis nouse koko vuorokauden aikana lainkaan horisontin yläpuolelle.
Suomessa kaamosaika on pisimmillään Utsjoen Nuorgamissa. Aurinko nousee seuraavan kerran Utsjoella pian tammikuun puolivälin jälkeen.
Eteläisemmässä Lapissa kaamos on lyhyempi.
Kaamoksen toinen nimi on polaariyö.
