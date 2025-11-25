Yksi kuudesta vai ihan joku muu? MTK:n valtuuskunta valitsee järjestölle uuden keulakuvan torstaina, eikä se ole kenenkään osalta läpihuutojuttu.

Puheenjohtajaksi pyrkivät ainakin Tero Hemmilä, Kati Partanen, Eerikki Viljanen, Juha Junnila, Antti Kangas ja Ilkka Pohjamo. Kuva: Jaana Kankaanpää

Maatalous | Maatalouspolitiikka Analyysi Eija Mansikkamäki

Alkava viikko on MTK:lle uutisviikko. Se pääsee otsikoihin ihan omana itsenään, ilman toritempauksia tai hallituksen haukkumista.

Järjestölle valitaan torstaiaamuna 27. marraskuuta uusi puheenjohtaja, joka on harvinaisen jännittävän ja tasaväkisen kisan voittaja.

Ehdokkaita on jo nyt ennätysmäärä, kuusi, ja kaikki perin päteviä. Jokainen heistä tarvitsee ehdokkuudelleen kuitenkin jonkun valtuuskunnan jäsenen esityksen päästäkseen mukaan kisaan ja äänestyksiin.

Äänestyskuria ei ole, ja äänestys on salainen.

MTK:n ykköspuheenjohtajan valitsevat 79 valtuuskunnan jäsentä, joilla on ääntä: MTK-liitoilla 55, metsänhoitoyhdistyksillä 20 ja yhteisöjäsenillä 4 ääntä.

Osa ehdokkaista on saanut jo tukea omalta kotiliitoltaan: Tero Hemmilä MTK Varsinais-Suomelta (jolla on 5 kokousedustajaa) ja Juha Junnila MTK Satakunnalta (5), Kati Partanen MTK Pohjois-Savolta (4), Eerikki Viljanen MTK Uudeltamaalta (3).

Antti Kangas ei ole odottanut saavansa taustatukea miltään liitolta. Hän on Sievistä MTK Keski-Pohjanmaan alueelta.

Marraskuun alussa kisaan lähtenyt Ilkka Pohjamo on viimeisin vaan ei vähäisin ehdokas. Hänen tuekseen ovat ilmoittautuneet suurin liitto MTK Etelä-Pohjanmaa (7) sekä MTK Keski-Pohjanmaa (3) ja MTK Pohjois-Suomi (5), yhteensä 15 kokousedustajaa.

Tiukassa kisassa metsäväen 20 ääntä näyttää isolta potilta.

MT:n tuoreessa kyselyssä viljelijöille Viljanen, Hemmilä, Partanen ja Kangas saivat kaikki noin yhdeksän prosentin kannatuksen, Pohjamo seitsemän ja Junnila kuuden. Kuitenkaan liki puolet vastanneista ei osannut nimetä suosikkiaan.

MT:n syyskuisessa kyselyssä valtuuskunnan jäsenille mukana oli vasta viisi ehdokasta. Hemmilä sai kahdeksan, Viljanen ja Kangas viisi, Partanen kaksi ja Junnila yhden äänen.

Kyselyyn vastasi alle puolet ja 11 vastaajalle ei kelvannut yksikään viidestä ehdokkaasta.

Lopputulos näyttää siis olevan aidosti auki ja valtuuskunnan jäsenet puntaroivan ehdokastaan. Se onkin tärkeää, sillä tuoreimman MT-kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista pitää MTK:ta vaikutusvaltaisena.

Lisäksi vielä kokouspaikalla Espoon Hanasaaressa ehdokasriviin voi astua joku, joka ei ole työnsä tai asemansa vuoksi voinut aiemmin, vaikkapa Hankkijan Jyrki Lepistö, Valion Annika Hurme tai MMM:n Minna-Mari Kaila.

Puheenjohtajan pitää jaksaa kuunnella ja keskustella, kun emännillä ja isännillä on asiaa.

Äänestäjillä on mietittävää: kuka kandidaatti vastaa parhaiten ja vakuuttavimmin yhteiskunnan odotuksiin ja vaatimuksiin huoltovarmuudesta, peltojen ja metsien käytöstä, energiantuotannosta, omaisuuden suojasta, metsästyksestä ja yrittäjyydestä sekä osaa perustella palveluille jäsenistöä tyydyttävän hinnan?

Kuka ymmärtää kotimaista ja EU-vaikuttamista, on verkostoitunut ja vakuuttava sekä selkeä ja edustava myös televisiossa?

On kiinnostunut mediamaailmasta? Väistyvä Juha Marttila johti Maaseudun Tulevaisuutta ja Koneviestiä julkaisevan Viestimedia oy:n hallitusta.

Moneen pitäisi taipua, mutta ennen kaikkea pitää olla kiinnostunut käytännön viljelijän, metsänomistajan ja maaseutuyrittäjän arjesta, työstä ja toimeentulosta ja jaksaa kuunnella ja keskustella, kun emännillä ja isännillä on asiaa.

Puoluetaustallakin voi olla vaikutusta, suuntaan tai toiseen. Kuudesta ehdokkaasta Partanen ja Viljanen ovat keskustalaisia, Junnila kokoomustaustainen, Kangas perussuomalainen ja Hemmilä ja Pohjamo ilman puolueleimaa. Pohjamo vei ehdokkuudellaan tämän valtin Hemmilältä.

Keskustan edustajilla olisi ehkä suorempi yhteys maan seuraavaan hallitukseen, jos siellä istuu keskusta. Viljasesta ei kuitenkaan tulisi ministeriä, sillä myös puheenjohtaja Antti Kaikkonen on Uudenmaan vaalipiiristä.

Puoluekytköksessä voi piillä myös vaaroja. Keskustalaisten mielestä keskustavastaisuus oli syynä siihen, että eduskunta päätti viime viikolla pudottaa lakimuutoksen myötä MTK:n pois Kelan hallituksesta.

Olisiko järjestön vaikutusvalta siis suurempi ilman keulakuvan puoluekirjaa? Mene ja tiedä.

Myös sijoittamista tulee johtajan ymmärtää, sillä MTK käyttää valtaa yrityksissä. Se omistaa useilla miljoonilla euroilla muun muassa pörssiyhtiö HK Foodsia ja Apetitia.

Entä joko järjestö on kypsä valitsemaan johtoonsa naisen? Osan mielestä se olisi vahvuus ja oiva pr-temppu – pätevyyden lisäksi. Sitä varten pitäisi erottautua muista raikkaalla ja rohkealla avauksella, mutta sama koskee muitakin ehdokkaita.

Tuloksen ratkaisee äänestys. Jos taktikoi ensimmäisellä kierroksella, joku ”varma” ehdokas voi pudota jatkosta. Näin kävi esimerkiksi kokoomuksen puoluekokouksessa Lahdessa 2014, kun ennakkosuosikiksi mainittu Jan Vapaavuori putosi ja Alexander Stubb ja Paula Risikko jatkoivat finaaliin.

Ehdokasesittelyt kannattaa kuunnella keskiviikkona tarkasti ja luottaa torstaiaamuna myös tunteisiinsa. Väliin mahtuu ankaran lobbauksen tai perinteisemmin pitkien puukkojen yö.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.