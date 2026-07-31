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Jokaisen tulee nyt olla valppaana afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi – kaikkien tulisi tietää erityisesti tämä ohje
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Aleksis Ärje meni nuorena salaa puheterapeutille, koska pelkäsi ärrävian estävän haaveammatin ‒ nyt hän on yksi Suomen kysytyimmistä selostajista
Metsien käyttöön liittyvät rajoitukset tulivat yllätyksenä osalle metsäyrityksistä ‒ afrikkalainen sikarutto keskeyttää kaikki metsätyöt rajoitusalueella
Virolahden ASF-tapaus vaikuttaa marjastuksen, sienestyksen ja metsästyksen lisäksi myös metsien käyttöön.
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Metsä
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Eläintaudit
31.7.2026
17:15
Aida Salminen
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
metsätalous
villisika
Virolahti
metsätyö
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