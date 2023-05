Tällaisia ovat MT:n lukijoiden metsäautot: katso kuvat hienoimmista menopeleistä

MT:n lukijoiden maastureilla on vedetty pois monet penkkaan jääneet autot. Välillä apua on tarvittu myös toisin päin, kun oma menopeli on jäänyt metsäreissulla jumiin lumeen tai ojaan.