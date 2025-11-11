Lapset ja nuoret nappasivat pääpotin Metsäsäätiön apurahoistaSyksyn potissa jaettiin 1,5 miljoonaa euroa puukaupoista kerättyä vapaaehtoista menekinedistämismaksua.
Suomen Metsäsäätiö on myöntänyt uusia apurahoja 1,5 miljoonaa euroa. Niissä painopiste on lasten ja nuorten hankkeissa.
Metsäsäätiön hallitus myönsi vuoden toisella hakukierroksella apurahoja 16 hankkeelle. Koko vuonna myönnettyjen apurahojen määrä kipuaa jo toisena vuonna peräkkäin 2 miljoonaan euroon.
Apurahoja myönnettiin etenkin lasten ja nuorten hankkeisiin, mutta rahaa saivat tutkimusta ja tiedettä edistävät hankkeet sekä vaikuttajaviestintä.
Suomen Metsäsäätiön juhlavuoden hanke Kaikki kuutoset metsään saa jatkoa. Sille myönnettiin Metsäsäätiön historian suurin yksittäinen apuraha, puoli miljoonaa euroa.
Hanketta koordinoi Metsäyhdistys yhteistyössä Suomen 4H-liiton kanssa. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki kuutosluokkalaiset pääsevät metsään kouluvuoden aikana.
Tutkimuksen ja tieteen saralta suurin apuraha myönnettiin kolmivuotiselle hankkeelle koskien vesienhallintaa karujen turvekankaiden uudistamisessa. Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopisto.
Vaikuttajaviestinnässä korostuivat Päättäjien Metsäakatemia -kurssit sekä kotimaan vaikuttajille että EU-päätöksentekijöille.
Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön ensisijainen tehtävä on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen.
Metsäsäätiö rahoittaa toimintansa puukauppojen yhteydessä perittävällä vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat