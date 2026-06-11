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Juuri nyt | Vain yksi iso marja-alan yritys ilmoitti Finnwatchille siirtyvänsä Reilun kaupan marjoihin
Tilaajalle | Seurattuani 40 vuotta taloutta haluan antaa yhden sijoitusvinkin, ja se tulee tässä