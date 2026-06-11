Lukijalta: Nuorisolle kesätöitä, kasvutila parhaille puille Työ taimikoissa on erinomaista kunto- ja voimaharjoittelua, kirjoittaa Juha Aaltoila

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16-vuotias Niila Poropudas tekee kesätöitä raivaussahalla. Kuvituskuva. Kuva: Kari Lindholm

Mielipide | Metsänhoito Lukijalta Juha Aaltoila

Taimikonhoidosta tuli vihdoinkin hyvä uutinen, kun toimittaja Kari Lindholm kertoi 16-vuotiaan Niila Poropudaksen kesätöistä (MT 1.6.). Huonoja, tuoreehkoja uutisia olivat työrästit tiuhoissa taimikoissa; niitä on maassamme yli 600 000 hehtaaria.

Ihmiskauppakin riivasi metsänhoitomme surkeutta, kun rikolliset toivat maahan nepalilaisia miehiä taimikoita hoitamaan. Miehet eivät olleet edes nähneet raivaussahaa. Joku heistä sai haavan jalkaansa heti alkuunsa. Onneksi metsä oli suuromistajan FSC-sertifioimaa, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristönkin kannalta kestäväksi määritettyä.

Toivottavasti poliisi on eri mieltä sosiaalisesta kestävyydestä! Vai onko sillä nyt merkitystä, kun rikollisilla on uusi yhtiö valmiina töihin, kun vanha firma pannaan liiketoimintakieltoon.

Niila Poropudas on erilainen nuori, hänellä on kesätöitä. Kuka ottaa työksensä mallin levittämisen mahdollisimman laajaksi?

Nyt suhahtelee korvissani epäilijöiden sekakuoron voimallinen veisuu: Ei lapsia saa laittaa vaarallisen työhön! Eivät he osaa! Kuka vastaa vakuutuksista? Antavatko yhtiöt sellaisia?

Tiedän, että moni nuori pystyy työhön raivaussahalla! Josko meiltä kuitenkin löytyisi vielä suomeakin puhuvia metsureita opastamaan nuoria alkuun, esimerkiksi 3‒5 nuoren ryhminä.

Työn voi ajoittaa muihin kiireisiin varsin vapaasti. Työkalun ja kamppeet voisi ostaa lainarahalla yhteishankintana.

Kevytyrittäjyyys tarjoaa mallit hoitaa laskutusta.

Tarttuuko tämän mahtavan mahdollisuuden jatkokehittäjäksi Metsämiesten Säätiö vaiko UPM? EU:n rahoilla olen nähnyt monenmoista räpeltelyä askaroitavan. Nyt olisi tarjolla konkreettinen hyötyhanke.

Jos taimikon hoito myöhästyy optimista 2‒3 vuotta, maksaa työ hehtaarilta helposti 200–400 euroa enemmän kuin oikein ajoitettu työ.

Metsäjäteillä ei ole juurikaan jäljellä omia metsureita. Voisitteko kartoittaa suunnistus-, hiihto- tai palloiluseurojan kanssa pitäjittäin töihin halukkaat nuoret? Työ taimikoissa on erinomaista kunto- ja voimaharjoittelua.

Juha Aaltoila

metsänhoitaja