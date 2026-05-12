Kyiden ja koirien kohtaamisissa synkkä kevät – näissä paikoissa maastoa kannattaa silmäillä tarkasti Käärmeenpuremavahinkoja on ilmoitettu tänä keväänä viime vuotta enemmän, kerrotaan Lähitapiolasta.

Kyyn tunnistaa selän sahateräkuviosta. Väritykseltään kyyn selkäpuoli on yleensä harmaa tai punertavan ruskea. Kuva: Jarkko Sirkiä

Janica Pörhönen

Lemmikeille ja käärmeille on sattunut tänä keväänä runsaasti epätoivottuja kohtaamisia, selviää LähiTapiolan eläinvakuutuksen vahinkotiedoista.

Käärmeenpuremavahinkojen määrä kasvoi huhtikuussa reilulla kolmanneksella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös toukokuun alussa puremia sattui paljon.

Käärmeenpuremissa nähtiin viime vuonna piikki heti alkukeväästä, mutta nyt vahinkojen määrä on ollut tätäkin suurempi, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo tiedotteessa.

”Kuluva kevät näyttää poikkeuksellisen synkältä koirien kyynpuremien osalta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyyt pyrkivät lähtökohtaisesti väistämään ja purevat vain, jos eivät ehdi esimerkiksi liian läheistä tuttavuutta tekevää koiraa pakoon.”

Kostamo kehottaa silmäilemään maastoa tavallista tarkemmin ja pitämään koiraa lähellä taluttajaa etenkin aurinkoisissa ja suojaisissa paikoissa. Jos kyy sattuu kohdalle, se kannattaa kiertää kauempaa.

Kyyt ovat vaihtolämpöisiä, ja niiden aktiivisuus lisääntyy lämpimällä säällä.

”Aurinkoiset kelit houkuttelevat myös ihmisiä ulkoilemaan, ja siten lemmikkien ja kyiden välisiä kohtaamisia sattuu enemmän. Pelkästään vappupäivänä, joka oli monin paikoin hyvin lämmin, puremavahinkoja sattui kymmeniä”, Kostamo sanoo.

Viime vuonna lemmikkien käärmeenpuremavahinkoja sattui viime kokonaisuudessaan enemmän kuin vuonna 2024. Määrällisesti eniten vahinkoja sattui LähiTapiola Varsinais-Suomen toimialueella.

Kaikkiin lemmikeille sattuviin vahinkoihin suhteutettuna käärmeenpuremat olivat yleisimpiä esimerkiksi itäisessä Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.