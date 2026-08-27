Tuore tutkimus korostaa sitä, miten ilmastonmuutos, lajien väliset vuorovaikutukset ja aiemmin tuntematon virusten monimuotoisuus yhdessä muodostavat terveysriskejä.

Kuvassa puutiainen eli arkikielellä punkki. Väitöskirjatutkimus painottuu kahteen Suomessa rinnakkain esiintyvään puutiaislajiin, puutiaiseen ja taigapunkkiin.

Kuvassa puutiainen eli arkikielellä punkki. Väitöskirjatutkimus painottuu kahteen Suomessa rinnakkain esiintyvään puutiaislajiin, puutiaiseen ja taigapunkkiin. Kuva: Jarkko Sirkiä

Puutiaisista löytyi tutkimuksissa laaja kirjo viruksia, joista osa vaikuttaa aiemmin tuntemattomilta. Virusten esiintymisessä havaittiin myös merkittäviä lajikohtaisia eroja.

Havainnot käyvät ilmi Theophilus Yaw Alalen tuoreessa väitöskirjassa. Alale tutki Suomessa esiintyvien puutiaislajien geneettistä vaihtelua ja risteytymistä, puutiaisvälitteisten virustautien historiaa sekä puutiaisista löytyvien virusten monimuotoisuutta.

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin virusten esiintymistä Suomessa viimeisen 60 vuoden aikana.

Väitöskirjatutkimus painottuu kahteen Suomessa rinnakkain esiintyvään puutiaislajiin, puutiaiseen ja taigapunkkiin.

Tutkimuksen tulokset korostavat sitä, miten ilmastonmuutos, lajien väliset vuorovaikutukset ja aiemmin tuntematon virusten monimuotoisuus yhdessä muodostavat terveysriskejä.

Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa ja uusia keinoja puutiaisten ja tulevien taudinaiheuttajien seurantaan.

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Väitöskirjatutkija Theophilus Yaw Alale puolustaa väitöstään perjantaina 28. elokuuta. Kuva: Turun yliopisto

”Kaikkiaan tutkimuksessa tunnistettiin noin 50 eri virusta, ja lähes kaikki niistä olivat tyypillisempiä jommallekummalle puutiaislajille.” Theophilus Yaw Alale

Kesällä 2024 kerättyjen yksittäisten puutiaisten RNA-analyysit paljastivat suuren määrän erilaisia ja osin aiemmin tuntemattomia viruksia.

Kumpikin puutiaislajeista kantaa omanlaistaan viruskokoelmaa, mikä viittaa Alaen mukaan siihen, että myös puutiaislajilla on merkitystä virusten elinkierrossa.

Viruksista ihmiselle merkittävin on puutiaisaivokuumetta aiheuttava TBE-virus, jota kantaa vain muutama prosentti kaikista puutiaisista.

”Kaikkiaan tutkimuksessa tunnistettiin noin 50 eri virusta, ja lähes kaikki niistä olivat tyypillisempiä jommallekummalle puutiaislajille”, Alale kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Kaikista tutkituista näytteistä löytyi vähintään yhtä virusta. Joitakin viruksia löytyi lähes kaikista puutiaisista. Uudet virukset eivät tutkijoiden mukaan kuitenkaan välttämättä ole ihmisen kannalta huolestuttavia.

”Risteytyminen voi vaikuttaa puutiaislajien levinneisyyteen ja siihen, miten eri taudinaiheuttajat leviävät puutiaispopulaatioissa.”

Väitöskirjan ohjaaja Eero Vesterisen mukaan kokonaiskuvan ymmärtäminen on tärkeää, vaikka vain harva puutiaisten kantamista viruksista aiheuttaa ihmiselle tauteja.

”Yksityiskohtainen tieto eri lajien taudinaiheuttajista auttaa seuraamaan niiden monimuotoisuudessa ja esiintyvyydessä tapahtuvia muutoksia, ja arvioimaan mahdollisia tulevia terveysriskejä”, hän toteaa tiedotteessa.

Virusten esiintyvyyden tarkastelun lisäksi Alale tutki taigapunkin ja puutiaisen geneettisiä eroja. Molemmat lajit ovat hänen mukaansa merkittäviä taudinaiheuttajia, ja kantavat useita viruksia.

”Risteytyminen voi vaikuttaa puutiaislajien levinneisyyteen ja siihen, miten eri taudinaiheuttajat leviävät puutiaispopulaatioissa”, Alale kertoo tiedotteessa.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös puutiaisvälitteisten virustautien historiaa Suomessa.

Alale esittää väitöskirjansa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina.

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