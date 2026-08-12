Ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkittyneet helle- ja kuivuusjaksot lisää metsäpalojen riskiä myös Suomessa, kerrotaan Metsäkeskuksen tiedotteessa.

Kuluvan kesän Ranskan ja Espanjan metsäpalot ovat levinneet kymmenille tuhansille hehtaareille. Suomessa näin laajat maastopalot ovat harvinaisia. Viime vuosina metsää on palanut Suomessa keskimäärin yhteensä noin 450 hehtaaria vuosittain. Yksittäiset metsäpalot ovat olleet laajuudeltaan vain noin 0,4 hehtaaria.

”Verrattuna Euroopan metsäpaloihin meillä metsäpalot ovat olleet aika pieniä. Viimeisin laaja metsäpalo oli vuonna 2021 Kalajoella, jossa paloi metsää yli 200 hehtaaria. Lähihistoriassa suurin metsäpalo Suomessa on ollut tiettävästi Tuntsan metsäpalo 1960-luvulla, joka levisi noin 20 000 hehtaarin alalle”, kertoo ilmastoasiantuntija Juha Tuononen Metsäkeskuksen tiedotteessa.

Suomessa metsäpalojen leviämistä jarruttaa tehokas valvonta, vesistöt, metsien vaihteleva rakenne sekä kattava metsäautotieverkosto, joka auttaa sammutustöissä.

”Vaikka tilanne on verrattain hyvä, täytyy metsäpaloihin varautua meilläkin. Ilmastonmuutoksen myötä hellejaksot yleistyvät ja tulee pitkiä kuivuusjaksoja, mikä edesauttaa maastopalojen syttymistä ja leviämistä”, Tuononen sanoo.

Metsänomistajat voivat pienentää metsäpaloriskiä vähentämällä metsissä olevaa palokuormaa ja hidastaa palon leviämistä hyödyntämällä metsän rakenteellisia sekä maaston luonnollisia palokatkoja. Myös metsäteiden kunnossapito on erittäin tärkeää.

”Metsäteiltä ja niiden reunoilta kannattaa raivata vesakkoa ja pitää tiet avoimina ja hyvässä kunnossa. Se helpottaa pelastustoimen liikkumista ja vähentää palavaa ainesta”, Tuononen sanoo.

Hakkuutähteet on syytä poistaa syttymisherkiltä alueilta. Myös taimikonhoito ja harvennukset voivat ennaltaehkäistä metsäpalojen leviämistä.

Jatkuvan kasvatuksen metsissä on usein eri-ikäistä ja -kokoista puustoa, mikä lisää latvapalojen muodostumisen ja leviämisen riskiä. Toisaalta peitteisessä metsässä maapohja säilyy kosteampana, jolla voi olla maastopalojen syttymistä ja leviämistä hillitsevä vaikutus.

Soiden ennallistamisesta ja kosteikkojen rakentamisesta on myös hyötyä metsäpalojen ennaltaehkäisyssä. Kosteat alueet katkaisevat palon etenemisen ja tarvittaessa kosteikoista voi ottaa myös sammutusvettä.

Kulotus on hyödyllistä maastopalojen leviämisen torjumiseksi, koska siinä vähennetään hallitusti palavaa ainesta maastosta. Lehti- ja sekametsät ovat yleensä myös vähemmän paloherkkiä kuin havupuuvaltaiset metsät.

Valtaosa metsäpaloista syttyy ihmistoiminnan seurauksena, joten paras tapa ehkäistä metsäpaloja on huolellinen tulen käsittely metsässä.