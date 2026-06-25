Puutuoteteollisuuden vientiä vahvistetaan ‒ Puuinfon tiekartta avuksiSuomalaisilla puutuotteilla on merkittävä viennin kasvupotentiaali kansainvälisillä markkinoilla.
Puuinfo on laatinut viennin tiekartan suomalaisen puutuoteteollisuuden avuksi.
Sen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen puutuoteteollisuuden asemaa globaalisti ja luoda edellytykset viennin kasvulle.
Vaikka Suomi tunnetaan sahatavaran ja levytuotteiden viejänä, kasvupotentiaalia löytyy etenkin korkeamman lisäarvon tuotteissa, palveluissa ja kokonaisratkaisuissa.
Viennin haasteina ovat muun muassa korkea aloituskynnys ja yritysten väliset resurssi- ja osaamiserot.
”Viennin vahvistaminen edellyttää yritysten valmiuksien kehittämistä, tiiviimpää yhteistyötä sekä yhteistä kansainvälistä näkyvyyttä ja pitkäjänteistä vienninedistämistä”, kertoo Puuinfon viestintä- ja verkostopäällikkö Hilppa Iittiläinen Puuinfon tiedotteessa.
Tiekartta perustuu laajaan yrityskyselyyn, markkina-analyysiin, kirjallisuuskatsaukseen sekä työpajoihin ja haastatteluihin, joissa kartoitettiin viennin nykytilaa ja kehittämistarpeita.Artikkelin aiheet
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