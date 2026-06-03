Karhu taajamassa tai ilves kotipihassa? Poliisi kertoo, milloin suurpetohavainnosta tulee soittaa hätänumeroon Suurpetohavainnoista on tärkeää ilmoittaa, jotta tilannetta voidaan seurata ja tarvittavat toimenpiteet arvioida.

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Karhuun tulee poliisin mukaan suhtautua erityisellä varovaisuudella. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Suurpedot liikkuvat ajoittain myös asutuksen läheisyydessä ja piha-alueilla, ja niistä on viime aikoina tehty useita havaintoja eri paikkakunnilla muun muassa Pohjanmaalla.

Useimmiten suurpeto poistuu paikalta havaittuaan ihmisen.

Havainnoista on tärkeää ilmoittaa, jotta tilannetta voidaan seurata ja tarvittavat toimenpiteet arvioida, muistuttaa poliisi tiedotteessaan.

Suomessa esiintyviä suurpetoja ovat karhu, susi, ilves ja ahma.

Jos eläin tai sen jäljet havaitaan piha-alueella, asutuksen lähellä tai alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksesta, mutta eläin poistuu ihmisen havaittuaan paikalta, tulee havaitusta suurpedosta pääsääntöisesti ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.

Petoyhdyshenkilö tarkastaa havaintoja ja kirjaa ne Luonnonvarakeskuksen TASSU-järjestelmään.

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta riista.fi.

Suomessa esiintyviä suurpetoja ovat karhu, susi, ilves ja ahma.

Mikäli suurpeto aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille, tulee soittaa hätänumeroon.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ne, joissa suurpeto käyttäytyy uhkaavasti, lähestyy ihmistä, ei poistu pihapiiristä ihmisen havaittuaan tai jää kiertelemään lähiympäristöön, tiedotteessa kuvaillaan.

Soitto hätänumeroon on oikea toimintatapa myös silloin, jos suurpeto aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa henkilövahingon, käy tai yrittää käydä ihmisen ulkoiluttaman koiran tai muun kotieläimen kimppuun, on loukkaantunut tai sairas tai on osallisena liikenneonnettomuudessa.

Karhuun tulee poliisin mukaan suhtautua erityisellä varovaisuudella.

”Jos karhu havaitaan taajamassa tai piha-alueella, asiasta tulee ilmoittaa viipymättä. Jos tilanne on uhkaava tai karhu ei poistu, tulee soittaa hätänumeroon 112”, tiedotteessa opastetaan.

Eläimelle on aina jätettävä turvallinen poistumisreitti. Jos kohtaat suurpedon liikkuessasi, älä lähesty sitä vaan poistu rauhallisesti paikalta. Jos mukana on koira, pidä se lähellä ja kytkettynä.

Suurpedon voi myös tarvittaessa yrittää karkottaa hoidetusta pihapiiristä tai laitumelta esimerkiksi melulla tai valolla, mutta eläintä ei saa vahingoittaa eikä sitä saa ahdistaa nurkkaan.

”Eläimelle on aina jätettävä turvallinen poistumisreitti. Jos kohtaat suurpedon liikkuessasi, älä lähesty sitä vaan poistu rauhallisesti paikalta. Jos mukana on koira, pidä se lähellä ja kytkettynä”, tiedotteessa muistutetaan.

Jos suurpeto on aiheuttanut vahinkoa kotieläimille tai tuotantoeläimille, asiasta tulee ilmoittaa myös oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Poliisiin tulee olla yhteydessä hätäkeskuksen kautta, jos vahinkoon liittyy vaaraa ihmisille, vahinko on merkittävä tai tilanteessa tarvitaan kiireellisiä viranomaistoimia.

Poliisi arvioi kiireelliset ja vaaraa aiheuttavat suurpetotilanteet tapauskohtaisesti yhdessä muiden viranomaisten ja petoyhdyshenkilöiden kanssa.

Toimenpiteissä ensisijaisia keinoja ovat tilanteen arviointi, seuranta ja tarvittaessa eläimen karkottaminen. Eläimen lopettaminen on poliisin mukaan aina viimesijainen keino.