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Juuri nyt | Kyläkauppatukea myönnettiin 131 kaupalle ‒ näin paljon rahaa saa
Tilaajalle | Siskokset viljelevät yhtä Suomen suurimmista perunatiloista: ”Vahvuudet ja osaamisalueet jakautuvat luonnollisesti”