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Dieselin hinnannoususta 500 miljoonan euron lisälasku kuljetusyrittäjille
”Suomen kilpailukyky ei kestä dieselin näin suurta hintaeroa Ruotsiin.”
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Metsä
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Autot
11.9.2026
10:25
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
diesel
kuljetusala
polttoainekustannus
kilpailukyky
SKAL
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Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
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