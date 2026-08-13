Yle: Venäjän GPS-häirintä vaikeuttaa vieraslajien torjuntaaVenäjän GPS-häirintä vaikuttaa koko Suomeen, mutta eniten siitä kärsitään Itä-Suomessa.
Ylen mukaan GPS-ongelmat ja Venäjän GPS-häirintä ovat tänä kesänä vaikeuttaneet Crowdsorsa-mobiilipelin pelaamista.
Häirintä on ollut niin vakavaa, että vieraslajien torjuntaan varattuja rahoja jää jakamatta.
Pahinta satelliittipaikannuksen häirintä on ollut Lappeenrannassa ja Itä-Suomessa, mutta sen vaikutukset tuntuvat Pohjanmaalla asti.
Crowdsorsa-yrityksen projektipäällikkö Valpuri Kankaanpää kertoo, että GPS-ongelmia esiintyy lähes viikoittain.
Kun pelaaja ottaa kuvan niittämästään alueesta, kuvaan tallentuvat GPS-tiedot kertovat sijainnin. Näiden tietojen avulla kuva yhdistetään pelissä tarjolla olevaan niittoalueeseen.
Paikannushäiriön sattuessa signaali voi kuitenkin näyttää virheellisesti, että pelaaja on ollut jopa kilometrien päässä todellisesta paikasta. Silloin palkkion saaminen ei välttämättä onnistu.
Yle: Venäjän häirintä vaikeuttaa vieraslajien torjuntaa: mobiilipelin pelaajat kärsivät satelliittipaikannuksen ongelmistaArtikkelin aiheet
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