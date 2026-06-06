Bongaa lupiini ja ansaitse euro – Nuuksion kansallispuistossa torjutaan vieraslajia joukkovoimallaKansalaiset voivat saada palkkion osallistumalla lupiinitalkoisiin.
Nuuksion alueella käynnistyy kesäkuun puolivälissä vieraslajitehtävä, johon voi osallistua Crowdsorsa-mobiilisovelluksen kautta.
Nuuksion kansallispuiston ja sitä ympäröivien alueiden luonnon monimuotoisuutta suojellaan yhteystyössä Metsähallituksen Luontopalveluiden, WWF:n, Crowdsorsan ja kansalaisten avulla.
Tehtävässä kartoitetaan lupiiniesiintymiä kansallispuistossa ja puistoon rajautuvilla ulkoilualueilla. Havaitut lupiiniesiintymät kuvataan, ja jokaisesta hyväksytystä havainnosta maksetaan yksi euro. Osallistujille on jaossa yhteensä 3 000 euroa.
”Crowdsorsalla tehdyt havainnot tallennetaan Metsähallituksen paikkatieto-ohjelmaan ja sen myötä lupiiniesiintymät saadaan aktiivisen torjunnan piiriin”, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden luonnonsuojelun asiantuntija Helena Lundén.
Lupiini on haitallinen vieraslaji, joka syrjäyttää alkuperäistä lajistoa. Se leviää aggressiivisesti, ja sitä on vaikea hävittää, jos se on vallannut suuren alueen.Artikkelin aiheet
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