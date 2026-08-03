Ruokavirasto koordinoi afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimia – "Omin päin ei pidä ryhtyä" ASF-taudin torjuntatoimet vaativat tarkkaa suunnittelua. Käytännön järjestelyistä saadaan lisää tietoa sitä mukaa, kun valmistelut etenevät.

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Raatojen etsinnöissä tulee panostaa suojautumiseen ja hygieniaan, jotta tauti ei leviä etsijöiden mukana. Kuva Lappeenrannassa pidetystä harjoituksesta viime kesältä. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Riistakeskus muistuttaa, että Ruokavirasto on määrittänyt tartuntavyöhykealueen, jossa muun muassa kaikki metsästys on toistaiseksi kiellettyä. Kiellon tarkoituksena on estää villisikojen liikehdintää alueelta. Tartuntavyöhykkeen sisälle on perustettu ydinalue, jossa on muuta aluetta tiukemmat rajoitukset.

Ruokaviraston päätös tartuntavyöhykkeestä sisältää metsästyskiellon lisäksi muun muassa luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellon ja haaskaruokintakiellon.

Mahdollisista poikkeuksista ja rajoitustoimien kestosta päättää Ruokavirasto, joka on eläintautien vastuuviranomainen. Ruokavirasto myös tiedottaa tautitilanteesta ja koordinoi taudin torjuntaa. Suomen riistakeskus ja paikalliset riistanhoitoyhdistykset avustavat Ruokavirastoa ja muita viranomaisia taudintorjunnassa. Tilanteen hoitamiseen on olemassa ennakkoon harjoitellut toimintasuunnitelmat.

Viranomaisten johdolla tullaan järjestämään kuolleiden villisikojen etsintää tartuntavyöhykkeellä yhdessä paikallisten metsästäjien kanssa.

Viranomaisten johdolla tullaan järjestämään kuolleiden villisikojen etsintää tartuntavyöhykkeellä yhdessä paikallisten metsästäjien kanssa. Riistakeskus korostaa, että etsintään ei tule ryhtyä alueella omin päin. Riistakeskuksen mukaan raatojen etsintään ja poistamiseen maastosta sekä toimintaan osallistuvien tulee panostaa oikeanlaiseen suojautumiseen ja hygieniaan, jotta tauti ei leviä etsijöiden mukana.

Myöhemmässä vaiheessa on mahdollista, että alueen villisikakantaa pyritään vähentämään kohdennetulla metsästyksellä. Tämäkin tapahtuu viranomaisten koordinoimana.

Paikallisten, vapaaehtoisten metsästäjien apu tulee olemaan torjuntatyössä erittäin arvokasta.