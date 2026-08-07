Yle: Ruotsi ei näe tuomiota riittävänä syynä pistää marjayrityksiä pannaanRuotsin maahanmuuttoviraston mukaan tuomiot tai rikosepäilyt Suomessa eivät ole riittävä syy evätä thaipoimijoiden työlupia työnantajalta.
Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket pitää marja-alaa riskialttiina ihmiskaupalle, mutta tämä ei ole vaikuttanut silti työlupien myöntämiseen.
Tälle kesälle Ruotsi on myöntänyt 950 työlupaa thaimaalaisille poimijoille. Lupia myönnettiin myös yrityksille, jotka on tuomittu tai joita epäillään alaan liittyvistä rikoksista Suomen puolella.
Ruotsin maahanmuuttoviraston apulaisjohtajan Hanna Geurtsenin mukaan tuomiot tai rikosepäilyt Suomessa eivät ole riittävä syy työlupien eväämiseen. Suomen Ulkoministeriö teki päinvastaisen päätöksen, eikä hyväksynyt thaipoimijoiden maahantulolupia.
Geurtsenin mukaan yritysten edustajat Ruotsissa ovat vakuuttaneet, etteivät aiemmat väärinkäytökset toistu. Geursenin mukaan vastuu lupausten toteuttamisesta on yrityksillä, ei viranomaisilla.
Myös Ruotsissa marjakauppa ei ole ollut ongelmatonta, ja marjayrittäjiä on tuomittu thaipoimijoihin kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta.
Yle: ”Tuomiot eivät ole riittävä syy” – Ruotsi myöntää lupia marjayrityksille, jotka Suomi torjuiArtikkelin aiheet
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