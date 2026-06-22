Kuka korvaa, kun metsäyhtiö laittoi keväällä yksityistien remonttiin yhdessä päivässä? Yksityistien kunnostus on kallista, ja vie helposti koko kesän. Työ voidaan tuhota keväisin yhdessä päivässä.

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Tällä kertaa ei syyllistä tarvinnut hakea tai arvuutella. Kuva: Jarmo Hankivaara

Koti | Mökki Kolumni Jarmo Hankivaara

Silmiä oli hieraistava pariin kertaan. Tie oli tuhottu.

Edellisenä kesänä mökkitietä oli kunnostettu oikein urakalla ja isolla rahalla. Se oli päässyt vuosien saatossa siihen kuntoon, että tavallisella henkilöautolla sillä saattoi ajaa vain vaivoin. Kuopat olivat hirmuiset, ja läpi pääsi vain taitavasti pujottelemalla ja ryömintävauhtia.

Tiekunta laittoi ison vaihteen päälle. Jättimäisiä kiviä kaivettiin pois, maata ajettiin heikkoihin paikkoihin ja tietä lanattiin. Lopulta se oli syksyllä siinä kunnossa, että hymyilytti.

Hymy hyytyi tänä keväänä toukokuun puolivälissä. Metsäyhtiö oli laittanut isot koneet asialle liian aikaisin, ja tie oli pilalla.

Raskaiden koneiden renkaat olivat painaneet pehmeässä tiessä urat niin syvälle, että niille osuessa henkilöauton pohja raapi tietä. Muutamassa kohdassa tie oli myllätty sellaiseksi mutavelliksi, että takaisin kääntymistä oli harkittava.

Tieisännältä pääsi huokaus, kun hän kuuli metsäkorjuuta tekevän yrityksen nimen.

Soitto tieisännälle, ja luurin toisessa päässä pääsi syvä huokaus. Vielä suurempi huokaus kuului, kun hän kuuli metsäkorjuuta tekevän yrityksen nimen. Sanomattakin oli selvää, että kerta ei ollut ensimmäinen, kun samainen yritys oli lähtenyt liian aikaisin pehmeälle tielle.

Laki on tien rikkomisessa selkeä, ja se tietävät myös metsäyhtiöt. Jos raskas kuljetus laittaa tien pilalle kelirikkoaikana tai milloin vain, aiheuttaja on velvollinen korjaamaan tien ennalleen tai maksamaan korjauskustannukset.

Sama koskee myös tieosakasta, myös minua.

Tällä kertaa ei syyllisestä ollut epäilystä. Puupinossa olivat yrityksen tunnukset, ja pahimmin tuhotusta tien pätkästä veivät raskaan metsäkoneen jäljet metsään, josta kuului metsäkoneen jyrinä.

Tieisäntä oli tehtävänsä tasalla. Hän lähti katsomaan tilannetta ja soitti yhtiöön. Nämä väittivät tilanneensa paikalle jo sepeliä.

Näin tapahtuikin – tai ainakin pariin pahimpaan paikkaan ilmestyi jotain kantavaa maa-ainesta isoine kivenmurikoineen.

Täytyy vielä toivoa, että lanaus tai aika tasoittaa ennen pitkää tiehen syntyneet urat.

Jos jossain vaiheessa haaveilin sähköauton hankinnasta ja sen sähkövaraston hyödyntämisestä mökin energiana, en haaveile enää. Todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi nousee kestävä maasturi isolla maavaralla.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.