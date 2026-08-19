Uhanalaista arosuohaukkaa ammuttiin LaukaassaErittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa. Lintu jouduttiin lopettamaan.
Kaksi lintuharrastajaa löysi lauantaina Laukaan Vuonteella loukkaantuneen arosuohaukan. Eläinlääkärin tekemässä röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka ja siipi olivat poikki ja että sen kehossa oli hauleja. Myös muut linnun vammat sopivat ampumisesta aiheutuneiksi, lintujärjestö Birdlife Suomi kertoo tiedotteessa.
Vammojen vakavuuden vuoksi lintu jouduttiin lopettamaan.
Birdlife Suomi muistuttaa, että Suomessa kaikki petolinnut ovat rauhoitettuja, eikä arosuohaukkaa voi sekoittaa metsästettäviin riistalintuihin. Laji luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Suomessa arvioidaan pesivän vain 5–25 arosuohaukkaparia.
”Arosuohaukan ampuminen osoittaa, että Suomessa tapetaan edelleen laittomasti petolintuja. Tappaminen on erityisen haitallista harvalukuisille ja uhanalaisille lajeille, joiden jokaisella yksilöllä on erityinen merkitys kannan säilymiselle”, Birdlifen tiedotteessa todetaan.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Marfa Raipela vahvistaa MT:lle, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Raipelan mukaan asiaa tutkitaan luonnonsuojelurikoksena.
Arosuohaukan korvausarvo on 6 746 euroa.Artikkelin aiheet
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