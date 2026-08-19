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Juuri nyt | Kurvinen haluaisi hävittää villisiat Suomesta haitallisena vieraslajina – näin ministeriö vastaa vaatimukseen
Tilaajalle | Sahat kaipaisivat joko rakennus- tai vientibuumia, eikä kumpaakaan ole näköpiirissä